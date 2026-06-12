訓練期間摔到骨折！飛官怒討234萬國賠 高院打臉：在泳池邊「奔跑」才跌倒

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陳姓飛官2021年訓練期間跌倒骨折，提告請求國賠，高院判他敗訴。示意圖。本報繪製



陸軍航空突擊隊陳姓少校飛行官，2021年進行求生訓練時協助搬運器材，卻不慎被泳池邊的鐵桿絆倒，造成右腿脫臼、骨折。陳男指控教官隨意放置鐵桿害他跌倒，主張國防部空軍司令部有疏失，提告請求234萬餘元國賠。陳男一審敗訴後提起上訴，但高等法院認為，陳男當時違規在泳池邊奔跑才會跌倒，相關人員沒有疏失，判決空軍司令部免賠。可上訴。

事件發生於2021年5月5日，陳男參加空勤人員求生訓練，操練結束後，陳男小跑步前往協助搬運器材，卻沒注意到泳池邊橫放著一根5公尺長的鐵桿，當場被絆倒，摔到右髖關節脫臼、右股骨骨折。

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陳男摔到骨折，經歷2次人工關節手術，仍無法保住飛行資格。示意圖，非本案當事人。取自Unsplash

陳男認為，教官將鐵桿放在學員行經動線上，卻沒設置安全警示標誌，督導員也沒在場確保學員安全，違反《國軍部隊教育訓練勤務作戰實施準則》及標準訓練流程，導致他跌倒受傷、喪失飛行資格。陳男主張空軍司令部有疏失，請求醫療費、人工髖關節置換費、看護費及國軍空勤勤務加給損失，共計234萬6606元。

但一審台北地院認為，訓練中心明確禁止人員在泳池邊奔跑，空軍司令部也有在訓練棚廠的入口處張貼提醒，陳男理當清楚規定卻還在泳池邊奔跑，才會沒注意到鐵桿而絆倒。一審也指出，教官已經盡可能選擇不會有學員經過的地點放置鐵桿，且教官也無法預料到，陳男會主動跑過去協助搬運器材，認定相關人員沒有疏失，判決陳男敗訴。

北院認定，訓練棚廠外有公告禁止奔跑的規定，判陳男敗訴。資料照。陳品佑攝

陳男提起上訴，指控教官當時將鐵桿移出泳池後，沒馬上請戒護員接手搬運，反而將鐵桿橫放，還呼喊學員協助搬運，增加學員被絆倒的風險。但高院認為，教官只是暫放泳池邊，等裝備收整完再統一搬運，並未怠於執行職務，況且該鐵桿長達5公尺，形狀是圓形長條狀，教官一定要先橫放在泳池邊再爬上岸搬運，才能避免鐵桿滾落。

高院也指出，該鐵桿沒有要長期擺放於泳池邊，並非公共設施，不須設置安全警示標誌，而且該鐵桿體積很大，並非難以察覺，陳男前往泳池邊清整裝備，本應自行注意岸邊置放的器材，卻違反規定在泳池邊奔跑，導致自己遭鐵桿絆倒，並非教官的疏失。

此外，高院認為，事發時為下課時間，戒護員當時正在準備下一節課的內容，就算不在場也沒有違反規定，因此判決駁回陳男訴訟。全案仍可上訴。

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