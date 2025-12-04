訓練美勞工 台美說法分歧

外傳台灣可能透過協助訓練美國勞工，換取美方降低關稅，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮（見圖）1日在立院備詢時否認，但盧特尼克受訪時卻稱，台灣會訓練美國勞工，兩人說法矛盾。（本報資料照片）

美國商務部長盧特尼克暗示台灣潛在投資的規模，可能超過3000億美元。他在接受CNBC訪問時指出，目前台美貿易協議仍在談判中，但計算過去台積電承諾投資1650億美元及美光、德儀等廠商的追加投資，目前已有約3000億美元的投資額，「我認為，如果我們和台灣達成協議，那將會是更大的規模。」

台美貿易協定尚未正式敲定，但日前傳出已取得重大進展，《金融時報》上月則引述官員指出，台灣料將承諾投資美國4000億美元。

盧特尼克接受外媒專訪時談及台灣訓練美籍工作人員在當地建設先進晶片廠議題，以及台美貿易協定時表示，因為討論仍在進行中，他不願多談貿易協議內容，但他強調本屆政府的目標就是把半導體工廠帶到美國，他並批評《晶片法案》就是一場災難。

盧特尼克提到，台積電對美宣布投資的1650億美元，加上美光科技及德州儀器的追加投資，總計約有3000億美元。他透露，屆時與台灣的協議還會有更多，而台灣也當然會訓練美國員工，這些目標就是把供應鏈帶到美國，在美國生產半導體。

美國最高法院恐怕判決關稅違法，節目主持人詢問盧特尼克，屆時政府對於目前公布的貿易協議與框架有何計畫？盧特尼克表示，政府一定會勝訴，他很有信心，川普完全有權規定進口。

盧特尼克表示，即便關稅真的不幸被判違法，美國政府也還有其他手段，例如商務部有232條款，規範包含汽車、半導體、鋼鋁、木材等的關稅，這些都已經得到最高法院合法認可，不會改變，因此這些重大貿易協議是可持續的，會被保留。

行政院發言人李慧芝4日回應，楊珍妮說過目前台美磋商當中，雙方沒有針對協助訓練美國半導體勞工一事交換意見，「不過，企業到美國生產、營運，如果在當地訓練勞工的話，這也是很自然的事。」

對於台灣對美投資金額會高於3000億美元一說，李慧芝強調，盧特尼克所提到的3000億美元半導體投資，並不是專指台灣，是包括台積電、美光及德州儀器這些美國半導體公司宣布在美的投資。