訓練AI等於訓練接班人？微軟韓國工會發起「週一中午」抗議

〔記者邱巧貞／台北報導〕據《韓國時報》報導，過去幾週以來，每週一中午，少數抗議者會聚集在微軟韓國(Microsoft Korea)位於首爾的辦公室外，抗議人工智慧(AI)可能讓自己的工作變得過時甚至消失。

這場每週的示威行動，已成為白領勞工深層焦慮的明顯象徵，尤其是軟體開發人員，以及其他正親手打造未來AI系統、卻可能有一天被這些技術取代的員工。

工會人員表示，在過去三年中，約有50個職位，主要是軟體開發工程師因AI驅動的組織重整而受到影響。舉例來說，在一個負責處理微軟產品客戶電話與電子郵件查詢的技術支援部門，員工被告知要協助訓練一個AI代理，該代理將自動提供問題解決建議，工會秘書長郭昌勇(音譯Kwak Chang-yong)提到，這自然會讓人思考「當我完成訓練後，我的工作會怎樣？」

廣告 廣告

在美國，微軟於2025年7月宣布將裁減最多9000名員工。但在韓國，這種大規模裁員在法律上較難實施，因為勞動法要求公司必須證明有迫切的商業必要性，並遵守嚴格的協商與選擇程序。

即便如此，微軟韓國許多員工仍擔心，他們的技能將變得過時或價值大減。郭昌勇說，員工擔心未來可能被分派到他們不熟悉的工作，甚至根本沒有工作可做，這種手法在一些韓國企業中被指控是迫使員工「自行離職」的策略。

因此，工會成員要求更好的工作保障與再訓練，從去年12月初起他們便持續於首爾辦公室外舉行週一中午抗議，表示抗議將持續到管理階層接受他們的要求為止。然而，微軟並非唯一例子，韓國企業界內部的焦慮也逐漸升溫，雖然廣泛、由AI驅動的工作取代潮尚未真正大規模出現，但對此的擔憂明顯增強。

根據韓國國家資助智庫韓國開發研究院(Korea Development Institute)2023年的一份報告，現今約有39%的工作中，有超過70%的任務可由AI處理。報告亦指出，AI對年輕人的就業前景影響尤為明顯。

韓國銀行於2025年10月發布的報告顯示，2022年至2025年間，15至29歲的工作數量減少約21.1萬個，其中有20.8萬個來自受AI高曝露影響的產業，顯示自動化在削弱年輕人就業前景方面扮演關鍵角色。

【看原文連結】

更多自由時報報導

和台灣起跑線差太多！韓媒直戳南韓半導體在美國致命痛點

美股收盤》川普再掀關稅風暴！道瓊重挫870點 台積電ADR下殺4.45％

退貨率高、品質差！好市多員工揭「7大地雷商品」清單

台灣人也愛去！這國去年湧入2117萬遊客 年增20.4％遠超亞太區8％

