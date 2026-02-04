訓練AI系統學習 印度擁20萬"資料標註員"

印度農村與城鎮中，資料標註員估計已有至少20萬人，約占全球資料標註勞動力一半。他們的工作是替影像、影片與文件加上標註，用於訓練機器學習模型，幫助AI理解內容，進而提升自動化決策與預測能力。這些工作看似簡單，卻是訓練無人駕駛等AI模型不可或缺的基礎。另一方面，也為農村青年創造新的生計方式，更讓女性有機會邁向經濟獨立。

白天務農，晚上為人工智慧標註資料，27歲的她，是印度鄉村中，AI勞動力崛起的縮影。

AI資料標註員 柯凱塔：「我已經完成了(大學)學業，除了在家裡幫忙，還能賺錢養活自己，我是家裡第一個做這種工作的人。」

廣告 廣告

柯凱塔負責替影像、影片與文件加上標註，用於訓練機器學習模型。這些標註過的數據可以幫助AI理解內容，進而提升自動化決策與預測能力，廣泛應用於自動駕駛、聊天機器人等技術。

AI資料標註員 庫瑪麗：「無人駕駛車 已在國外投入營運，我們的任務就是輸入一些數據，例如人的位置 以及周圍，是否有樹木 動物或汽車。」

印度農村與鄉鎮中，大約有20萬名資料標註員，占全球資料標註人力的一半，而且還在持續增加。

AI數據公司NextWealth創辦人 米塔：「AI正在取代某些類型的工作，所以關鍵在於，我們的目標是創造就業機會，(思考)這些人還能從事哪些工作，我們不想造成，小城鎮人口向大城市的遷移，我們也認為 女性的就業，對社會的影響遠大於男性。」

隨著谷歌 微軟等科技巨頭，紛紛在印度建置全球最大規模的資料中心，根據史丹佛大學的全球AI實力排行評比，印度已經超越南韓和日本，攀升到世界第3。而在鄉村中，AI浪潮正悄悄改寫她們的人生。

AI資料標註員 納達拉詹：「即使在未來 AI也只能做，80%的工作 而不是100%，剩下的20% 肯定還是需要人力，希望我們能成為這20%中的一員。」

更多 大愛新聞 報導：

年邁體衰視茫茫 晚年黯然幸遇善知識

王舍城歲末祝福 法師親臨莊嚴道場

