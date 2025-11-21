託運行李入境怎檢查？ 防檢署曝3道防線

台灣上月爆出非洲豬瘟疫情，為加強邊境防堵，原先僅針對39國非洲豬瘟高風險入境旅客實施100％手提行李X光檢查，現在改為入境旅客皆要進行X光檢查。至於託運行李有沒有檢查？動植物防疫檢疫署說明，其實託運行李都會先經過X光檢查，才會放上行李轉盤，轉盤旁邊也會有檢疫犬偵測，此外，領完行李後海關也會進行抽檢。

動植物防疫檢疫署昨在臉書粉專發文指出，不少民眾疑惑，機場有手提行李檢查區，那託運行李有沒有檢查？對此，防檢署解答，其實託運行李都要先經過海關X光檢查，才會放上行李轉盤讓大家領回。

防檢署表示，行李轉盤旁邊還有檢疫犬隊機動性偵測，民眾領完行李通過海關之前，也會進行抽檢。

為防堵非洲豬瘟，肉品與含肉食品包括香腸、臘肉、火腿、培根、肉鬆、肉丸、肉包等，不可攜帶入境，違規攜帶疫區肉品最高可罰100萬元。防檢署表示，原則上能夠沖泡即食的泡麵、泡飯、速食米粉、速食粥等，都是可免施檢疫的；但若泡麵附有肉類零食就不能攜帶回來。

防檢署提醒，如果有不確定能不能帶的動植物產品，歡迎到動植物檢疫櫃台詢問，不能帶的產品配合丟棄都不會罰款。民眾出國前也可以先加入防檢署官方LINE，只要輸入關鍵字就能即時查詢各項產品的詳細規範。

