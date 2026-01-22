託運行李毀損 地勤教3步驟解決 回家才發現也適用

行李箱託運難免碰撞，但如果受損千萬別自認倒楣就算了，一名地勤提醒民眾，拿到行李箱第一步要確認是不是自己的；接著檢查行李箱的外觀狀況，看看輪子、拉桿、外殼是否有明顯損壞，若有異常務必在機場向航空公司反映；如果回家才發現行李受損，原則上可以在7天內向航空公司申報。

地勤、部落客「克米&莉雅 x Fun飛之旅」今天在臉書粉專發文表示，旅客在行李轉盤拿取託運行李時，務必先花幾秒鐘確認行李條上的姓名與航班號碼，別小看這個動作，因為真的很常發生「拿錯行李帶回家」的情況，幾乎每天都在上演，後續處理反而更麻煩。

接著在現場立刻檢查行李狀況，地勤提醒，拿到行李後，檢查看看輪子、拉桿、外殼是否有明顯破損，如果發現異常，務必要在機場內直接前往所搭乘航空公司的行李服務櫃檯反映，這一步非常關鍵，也最能保障後續自身權益。

若回家後才發現行李受損怎麼辦？地勤表示，原則上需在「拿到行李的隔日起7天內」向航空公司行李組申報；不過需要特別提醒的是，各家航空公司的規定略有不同，應以所搭乘航空公司官網或客服說明為準。

另外，地勤提到，如果在行李組櫃檯當下，還沒辦法決定是否接受理賠方案，可以直接向員工告知「需要回家考慮」，現場人員不會要求一定要立刻做決定；若對處理方式有疑慮，都可以理性向航空公司反映。

