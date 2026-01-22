託運行李破損！地勤教「1動作」救援 回家才發現也可用

生活中心／朱祖儀報導

大多數人出國旅遊都會託運行李箱，過程中難免發生碰撞，若發現破損該怎麼辦？一名地勤就提醒，在機場拿到行李最好先檢查行李狀況，若有異狀務必在機場內就向該航空公司的櫃台反映，如果等到回家才發現行李受損，則記得要在「拿到行李的隔日起 7 天內」向航空公司行李組申報。

地勤、部落客在臉書粉專「克米&莉雅 x Fun飛之旅」提到，在機場拿到託運行李第一步，一定要確認行李箱是不是自己的，因為常常有旅客拿錯行李回家，後續處理非常麻煩，因此務必先花幾秒鐘確認「行李條上的姓名與航班號碼」。

接著就是確認輪子、拉桿、外殼是否有明顯破損，如果發現異常，就一定要在機場內找到搭乘航空公司的行李服務櫃檯反映，這樣才能保障後續自身權益。

若回家才發現怎麼辦？地勤表示，行李如果出現狀況，要再拿到行李的隔天起7天內向航空公司行李組申報，且各家航空公司規定略有不同，也要記得先查看搭乘航空公司官網說明，或打給客服詢問。

地勤表示，如果在行李組櫃檯當下無法決定是否接受理賠方案，可以告知需要回家考慮。但對後續處理狀況不滿意的話，記得要理性向航空公司反映，不要事後反悔，或將情緒轉而責怪第一線服務人員流程有誤。

