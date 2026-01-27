託運行李箱上「這東西」別留！ 交通部提醒：恐導致無法準時抵達

交通部近日在臉書粉絲專頁發文提醒，行李箱上的舊託運貼紙最好立即撕掉，以免影響行李運送。（翻攝自pexels）

不少旅客習慣將飛行時的行李託運貼紙留在行李箱上作紀念，但交通部近日在臉書粉絲專頁發文提醒，行李箱上的舊託運貼紙最好立即撕掉，以免影響行李運送。

行李託運貼紙沒撕會怎樣？ 3後果曝

交通部說明，機場行李輸送主要依靠「自動行李分撿系統」，透過360度掃描技術辨識行李條碼。如果箱子上仍貼有舊條碼，系統可能判讀錯誤，導致行李被送往錯誤航班，或因無法辨識而被踢出輸送帶，需要人工處理，最終造成行李無法準時抵達目的地。

交通部呼籲旅客，為了確保行李箱準時出現在行李轉盤上，應在每次出行前將舊的託運貼紙撕除，雖然對許多人而言，這些貼紙承載著旅行回憶，但為了避免行李延誤，也只能忍痛跟舊貼紙說再見。

