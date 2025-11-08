託運行李「5大地雷」！地勤曝「這2款」出事航空公司不賠
記者簡浩正／台北報導
新冠疫情解封後，進入後疫情時代，許多民眾恢復出國計畫時，當然免不了血拼，也會選擇託運行李，但並非所有物品都適合託運。一名地勤分享最常見的「五大託運行李地雷」，其中，軟布包/袋託運會有易損壞的風險，且大部分航空公司在運送條款中都有明確表示，並不對此類行李的損壞負責，建議選擇適當的行李包裝方式，並確保貴重物品始終隨身攜帶，才能讓原本的旅行更加順利。
地勤莉雅在臉書粉專「克米&莉雅 x Fun飛之旅」表示，出國託運行李的時候，除了要確保行李的容量和堅固性之外，還要特別留意有些物品可能在運送過程中出現損壞，她整理出五大常見的託運行李地雷，提供民眾作為參考，以便在下次旅行前就做好充足準備，減少不必要的損失或麻煩。
1、軟布包/袋：易損壞的風險
軟布包或布袋儘管輕便且具備良好的可擴展性，但其缺乏「結構性與保護性」，非常容易在運送過程中被機械邊角卡住，從而造成破損。另外需要注意的是，大部分航空公司在運送條款中都有明確表示，託運行李「應使用堅固的行李箱進行包裝」，並不對此類行李的損壞負責。因此，建議選擇硬殼行李箱進行託運，或對軟布包進行額外加固處理。
2、貴重品、藥品及重要文件：避免放置於託運行李中
對於貴重品（如珠寶、電子產品）、處方藥品或任何重要文件，強烈建議旅客不要將這些物品放入託運行李中。即使您有購買旅遊不便險，仍然無法避免「行李因延誤、或被誤拿」而造成後續損失的風險。為了避免這些物品在急需時無法取用，請將它們隨身攜帶，隨身行李中最好配有專門的安全袋或內袋，才能保證安全。
3、紙箱：缺乏保護且易受潮
儘管紙箱在日常生活中便捷且成本低，但在航空運送中卻存在極大的風險。首先，紙箱缺乏防水性，當遇到下雨或運送過程中受到液體泄漏的影響時，容易導致破損或潮濕。而且，紙箱的結構不如硬殼行李箱牢固，對於內部物品的保護也相對較差。若必須使用紙箱，建議在「外層包裹塑膠袋，或是內層放置緩衝材料」，以提供額外保護。
4、過輕物品：容易卡在輸送帶
過輕的物品，像是海報筒、長型物品等，雖然看似不容易出現問題，但卻非常容易在輸送帶上卡住。這些物品的輕盈特性使其容易停留在原地，造成無法順利運送到轉盤區域，進而造成丟失或誤送。因此，在託運此類物品時，應確保它們有「足夠的包裝重量」或考慮將這類物品「放入堅固的包裝」內，確保中途不會被擠壓或受損。
5、後背包：帶子可能會影響運送
後背包因其可調整的帶子設計，在託運過程中往往會被機械裝置卡住，特別是在輸送帶上運送時。這樣的情況不僅會導致包包本身受損，還可能導致其他行李受到影響。航空公司通常不會對這類損壞提供理賠。因此，建議「將後背包進行適當包裝」或將其「放入專用袋中」，不然就是直接手提上機，以減少這類問題發生的機會。
更多三立新聞網報導
東北季風助攻！鳳凰颱風明恐轉強颱「這2天」風雨最劇烈 影響縣市曝
新聞幕後/補充保費急剎車 石崇良非首次「踩紅線」部院多溝通才能快步走
一週暴增2.4倍！日本流感「全面大流行」林氏璧：出發前快打疫苗
補充保費政策惹民怨 蘇一峰批方向錯誤：「3類人多收費」才公平
其他人也在看
「10大生活習慣」恐拖垮腎臟！醫示警 1杯飲料喝太久、邊吃飯滑手機都中
現代人生活中充斥著塑化劑的威脅，腎臟專科洪永祥醫師表示，近年多項研究更發現塑化劑與腎功能下降、蛋白尿等腎臟指標相關，不少國人習以為常的行為，包括：邊滑手機邊吃東西、使用錯誤容器微波加熱，以及熱湯、外帶食物直接裝入塑膠袋等，都可能讓塑化劑悄悄進入體內，造成腎功能慢性損傷。 台灣人體內塑化劑濃度高出歐美 研究揭傷腎疑慮 洪永祥醫師指出，塑化劑可能透過食入、吸入與皮膚吸收進入人體，長期低劑量、多路徑暴露，不僅影響內分泌、代謝、性別發育，甚至與癌症相關。台北醫學大學與國衛院研究顯示，台灣人體內的塑化劑濃度比歐美人高出2至7倍，推測與日常生活中頻繁接觸塑化劑有關。多項研究顯示，塑化劑可直接或間接讓腎臟功能受損。其中，尿中塑化劑代謝物濃度較高者，平均腎絲球過濾率（eGFR）較低、尿蛋白較高，也就是「接觸越多，腎功能惡化越嚴重」。塑化劑也可能引發氧化壓力導致發炎、誘導腎小管細胞凋亡，長期促進間質纖維化，也就是讓腎臟「硬化」，造成腎功能不可逆的喪失。此外，塑化劑被發現與肥胖、胰島素阻抗、高血壓等代謝異常有關，而這些本身就是慢性腎臟病的高危險因子。 塑化劑陷阱無所不在 手機保護殼、紓壓玩具也可能中鏢 洪常春月刊 ・ 18 小時前
老師高鐵上批改作業竟被嫌吵 乘客二度反應「請小力點」掀兩派論戰
[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導一名教師搭高鐵途中批改學生作業，卻因筆尖摩擦紙張的聲音被乘客提醒「可以改小聲一點嗎」，即使換筆、放輕力道仍再度...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
高雄租屋一個月7000元還包餐 屋主回應了
[NOWnews今日新聞]不少民眾都有租屋需求，在租屋網站常常尋找合適自己的房屋。不過也常常出現意想不到的房子，有網友在社群平台上發文表示「找房子遇到超瘋的…」，附圖看到一間在高雄市三民區博愛路一段的...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
普發一萬詐騙新招！接1電話「半輩子積蓄沒了」超逼真手法曝光
普發一萬正式上路，但隨之而來的是各種的詐騙手法，提醒民眾務必要小心！最近有民眾接到號稱盜用身分證領普發一萬元的電話，後續更是把價值300萬元的黃金給騙走，民眾氣炸揭露詐騙集團的手法，提醒大家不要上當！三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
直擊／顏正國告別式辦殺青宴 百位兄弟「情義重天」送行
以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
鄭麗文：白色恐怖追思與共諜吳石無關 認同應悼念為中華民國犧牲者
國民黨主席鄭麗文今天下午出席在馬場町紀念公園舉行的白色恐怖追思活動，她表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關；她也贊同台北市長蔣萬安所說，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前
旗下記憶體廠股價翻漲！三大法人砸逾7億掃進「它」1.8萬張 專家點名看好
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日開低震盪走低，終場大跌248.04點，收在27,651.41點，跌幅0.89％，成交額達4,690.2億元。據證交所盤後籌碼動向...FTNN新聞網 ・ 1 天前
巨大捷安特前三季累計獲利9億元、年減近58%
巨大（9921）董事會於今（7）日通過前三季財報。巨大前三季歸屬母公司業主淨利為9.07億元、年減58%，累計前三季EPS則為2.31元。不過巨大也指出，第三季毛利率較去年增加，主要受惠於自有品牌在旺季加強促銷，銷售出貨認列存貨回升利益，帶動整體獲利表現。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台人出國旅遊「一眼就被認出」！網曝5大特質：讓人感到親切
台灣人到國外旅遊一眼就能被認出？近日有網友發文表示，看到一則新聞說台灣人在韓國很好認，甚至覺得「台灣人有一種氣息」，讓他想起之前去越南旅遊時，和朋友逛一間服飾店，被店員詢問是否來自台灣，還說台灣人有種「Taiwan vibe」，有別於其他華人，讓他不禁好奇「到底是什麼呢？」貼文曝光後，引發大批網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
ITF旅展》長榮全新「第4代豪華經濟艙座椅」亮相！東京來回機票1萬有找
2025 ITF台北國際旅展今（7）日起至10日熱鬧登場，長榮航空以「這個世界就是我的遊樂園」為主題，設計融合Y2K繽紛色彩與科技互動體驗，呈現品牌年輕化形象，同時展出全新「第4代豪華經濟艙座椅」，讓民眾親身感受「類比商務艙」的乘坐舒適度。在後疫情時代的旅遊復甦期，航空公司積極利用大型展會作為品牌體驗與促銷平台。長榮航空此次不僅展示硬體升級，更透過AI生成拍......風傳媒 ・ 1 天前
日本流感走向全面大流行 林氏璧指比去年早6周、旅遊可做這些準備
日本有流感疫情，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本流感流行現況為走向全面大流行，兩周前每家醫療機構...聯合新聞網 ・ 17 小時前
ITF旅展》虎航攤位吸破千人！全航線799元起「再抽回饋金」 優惠一次看
2025 ITF台北國際旅展昨（7）日於南港展覽館登場，台灣虎航（6757）董事長黃世惠與商務長許致遠出席，並邀總統賴清德共同啟動3.5公尺高「3D動態感應電視牆」，展現品牌創新行銷企圖。虎航同時宣布啟動2026年夏季航班預售與多項旅展優惠，鎖定普發紅利與年底旅遊旺季雙重商機。前3季營收125.87億 獲利年減兩成台灣虎航（6757）日前董事會通過2025年......風傳媒 ・ 14 小時前
「重來一次絕不選公職」！24年公務員曝上班慘況：退休圖苟活
年金改革推動至今上路超過7年，「停砍公教年金」草案近期引起社會廣泛討論。一名公職資歷超過24年的網友，近日分享他的工作體悟，直言「如果重來一次，我不會再選擇公職，未來也絕不會再讓我的孩子考公職。」，並不滿表示，除了福利與退休制度大不如前，連政府這個雇主對軍公教人員也是鄙視與壓迫，現在心態已是「妥妥地在職無目標、退休圖苟活」。中時新聞網 ・ 1 天前
和平大苑管委會通知「檢要來」 太子集團連夜藏車君悅、W飯店
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團案，累計查扣29輛名貴豪車，估計價值超過8億，不過查扣時，和平大苑管委會曾將檢警調發函的公文轉知集團內負責管理11戶據點的凃又文，使得集團董事長陳志的心腹李添要求台灣特助李守禮等人，連夜把車開走，先開到鄰近的WHotel、君悅飯店停放，再換地方藏匿，甚至過戶。管委會是否涉及相關責任，北檢將一併了解。目前仍有2輛待追回。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
算命師為何能秒懂你家背景？真相揭開超多人後悔太晚知道
面對未知命運，許多人會依賴「算命」尋求方向，尤其在五行八字仍具高度搜尋度、討論度的年代，「算命先生為何能在第一次見面就說中你的家庭背景？」成了網路上最常被熱議的問題。事實上，比起神祕的天賦，更重要的往往是：非常現實的人性觀察。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國旅有救了？賴清德宣布組「觀光國家隊」：人民有錢、有閒就會想旅遊
2025 ITF台北國際旅展今（7）日於南港展覽館盛大開幕，總統賴清德出席致詞時宣布，政府將組成「觀光國家隊」，整合行政院、交通部、觀光署與產業界能量，推動台灣觀光轉型升級，朝「2030年觀光產值突破兆元」目標邁進。他強調，觀光是台灣未來重要的經濟支柱，政府將以「觀光立國」為核心戰略，打造具有全球競爭力的無煙囪產業。賴清德指出，去年國內觀光產值已達新台幣8,......風傳媒 ・ 1 天前
別直接滴洗碗精！眼鏡行老闆教正確洗法 延長眼鏡壽命
鏡片髒掉該怎麼處理？不少人習慣直接用眼鏡布擦拭，但日本眼鏡店老闆坂田指出，這樣做會對鏡片造成傷害 ，強調眼鏡一定要先用水沖洗，也要擦乾，否則鏡片會留下難以修復的痕跡。中天新聞網 ・ 1 天前
蕭美琴突訪歐演說 中國第一時間回應：憤慨、堅決反對
我副總統蕭美琴週五（11/7）現身歐洲議會並發表專題演說。中國駐歐盟使團今早（11/8）發布聲明表示，此舉「嚴重衝擊中歐政治互信」，中方「強烈憤慨、堅決反對」。太報 ・ 1 天前
台大女學霸體重攀升絕望「胖一輩子」 早餐換掉一食品輕鬆瘦7公斤
想瘦身不必餓肚子！不少女生為了減重而苦惱，屢戰屢敗。新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼點出關鍵，很可能就是沒有達到飲食的均衡。他分享一位任職於金融業的台大女學霸案例表示，這位女病患生活忙碌、壓力大，體重不斷攀升，曾以為自己會「胖一輩子」。沒想到，她只是做了個小小的調整，把早餐的麵包換成豆腐、優格、地瓜等原型食物，加上一份大番茄，在完全不挨餓、甚至吃得更飽的情況下，竟順利瘦下7公斤，整個人也變得神清氣爽、更加健康。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
鳳凰颱風恐襲台！基隆碧砂漁港防颱 20多艘遊艇吊掛上岸
鳳凰颱風持續增強，上個月風神颱風外圍環境與東北季風共伴效應，致碧砂漁港遊艇碼頭的遊艇受損、翻覆，今天許多遊艇船主開始將遊艇吊上岸避風浪。船主說，上次受損才剛修好，現在又有颱風要來，據說共伴效應比上次還嚴重，因此趕快把遊艇吊上岸。上個月風神颱風環流與東北季風共伴效應，大浪越堤，停泊在碧砂漁港內的遊艇打自由時報 ・ 20 小時前