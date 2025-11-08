託運行李「5大地雷」！地勤曝「這2款」出事航空公司不賠

記者簡浩正／台北報導

有地勤分享並非所有物品都適合託運，其中，軟布包/袋託運會有易損壞的風險。圖預辦登機託運行李。（圖／資料照）

新冠疫情解封後，進入後疫情時代，許多民眾恢復出國計畫時，當然免不了血拼，也會選擇託運行李，但並非所有物品都適合託運。一名地勤分享最常見的「五大託運行李地雷」，其中，軟布包/袋託運會有易損壞的風險，且大部分航空公司在運送條款中都有明確表示，並不對此類行李的損壞負責，建議選擇適當的行李包裝方式，並確保貴重物品始終隨身攜帶，才能讓原本的旅行更加順利。

地勤莉雅在臉書粉專「克米&莉雅 x Fun飛之旅」表示，出國託運行李的時候，除了要確保行李的容量和堅固性之外，還要特別留意有些物品可能在運送過程中出現損壞，她整理出五大常見的託運行李地雷，提供民眾作為參考，以便在下次旅行前就做好充足準備，減少不必要的損失或麻煩。

廣告 廣告

1、軟布包/袋：易損壞的風險

軟布包或布袋儘管輕便且具備良好的可擴展性，但其缺乏「結構性與保護性」，非常容易在運送過程中被機械邊角卡住，從而造成破損。另外需要注意的是，大部分航空公司在運送條款中都有明確表示，託運行李「應使用堅固的行李箱進行包裝」，並不對此類行李的損壞負責。因此，建議選擇硬殼行李箱進行託運，或對軟布包進行額外加固處理。

2、貴重品、藥品及重要文件：避免放置於託運行李中

對於貴重品（如珠寶、電子產品）、處方藥品或任何重要文件，強烈建議旅客不要將這些物品放入託運行李中。即使您有購買旅遊不便險，仍然無法避免「行李因延誤、或被誤拿」而造成後續損失的風險。為了避免這些物品在急需時無法取用，請將它們隨身攜帶，隨身行李中最好配有專門的安全袋或內袋，才能保證安全。

3、紙箱：缺乏保護且易受潮

儘管紙箱在日常生活中便捷且成本低，但在航空運送中卻存在極大的風險。首先，紙箱缺乏防水性，當遇到下雨或運送過程中受到液體泄漏的影響時，容易導致破損或潮濕。而且，紙箱的結構不如硬殼行李箱牢固，對於內部物品的保護也相對較差。若必須使用紙箱，建議在「外層包裹塑膠袋，或是內層放置緩衝材料」，以提供額外保護。

廣告 廣告

4、過輕物品：容易卡在輸送帶

過輕的物品，像是海報筒、長型物品等，雖然看似不容易出現問題，但卻非常容易在輸送帶上卡住。這些物品的輕盈特性使其容易停留在原地，造成無法順利運送到轉盤區域，進而造成丟失或誤送。因此，在託運此類物品時，應確保它們有「足夠的包裝重量」或考慮將這類物品「放入堅固的包裝」內，確保中途不會被擠壓或受損。

5、後背包：帶子可能會影響運送

後背包因其可調整的帶子設計，在託運過程中往往會被機械裝置卡住，特別是在輸送帶上運送時。這樣的情況不僅會導致包包本身受損，還可能導致其他行李受到影響。航空公司通常不會對這類損壞提供理賠。因此，建議「將後背包進行適當包裝」或將其「放入專用袋中」，不然就是直接手提上機，以減少這類問題發生的機會。

更多三立新聞網報導

東北季風助攻！鳳凰颱風明恐轉強颱「這2天」風雨最劇烈 影響縣市曝

新聞幕後/補充保費急剎車 石崇良非首次「踩紅線」部院多溝通才能快步走

一週暴增2.4倍！日本流感「全面大流行」林氏璧：出發前快打疫苗

補充保費政策惹民怨 蘇一峰批方向錯誤：「3類人多收費」才公平

