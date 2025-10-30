託運行李5大地雷別踩 地勤警告：損壞航空公司不負責

出國託運行李有不少要注意的事項，一名地勤分享託運行李常見的5大地雷，包括使用軟布包、後背包、紙箱託運、單獨託運過輕的物品，以及把貴重物品或文件放在行李內；多數航空公司都有明確規定，託運應使用堅固的行李箱包裝，否則行李損壞不負責。

地勤、部落客「克米&莉雅 x Fun飛之旅」今天在臉書粉專發文分享託運常見5大地雷，首先是用帆布包託運，軟布包輕便但缺乏保護性，非常容易在運送過程中被機械邊角卡住造成破損；大部分航空公司在運送條款中都有明確表示，託運行李應使用堅固的行李箱進行包裝，並不對此類行李的損壞負責，因此建議選擇硬殼行李箱託運。

再來是用紙箱託運，地勤表示紙箱缺乏保護性且易受潮，當遇到下雨或運送過程中受到液體外漏影響時，容易導致破損或潮濕；若必須使用紙箱，建議在外層包裹塑膠袋，或在內層放置緩衝材料提供額外保護。

地勤提到，後背包也不適合託運，背帶在託運過程中容易被機械裝置卡住，特別是在輸送帶上運送時，不僅會使包包受損，還可能影響到其他行李，航空公司通常不會對這類損壞提供理賠；建議將後背包進行適當包裝或直接手提上機。

地勤表示，過輕的物品像是海報桶、長型物品等，雖然看似不容易出問題，但卻非常容易在輸送帶上卡住，可能遺失或誤送，託運此類物品應確保它們有足夠的包裝重量，或放入堅固的包裝內。

另外地勤提醒，貴重品如珠寶、電子產品、處方藥品或任何重要文件，強烈建議旅客不要將這些物品放入託運行李中，即使有購買旅遊不便險，仍無法避免行李因延誤或被誤拿而造成損失的風險，應隨身攜帶才能保證安全。

