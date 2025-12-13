託運貼紙貼滿行李箱！桃機：可能會被送錯國家

記者蔡宥嫻、黃政杰／台北報導

民眾搭飛機出國旅行後，行李箱上總會貼滿託運標籤貼紙，有些人習慣撕掉，但也有部分人懶得清理就讓這些貼紙一直留在上面，近日就有網友發文認為託運貼紙不撕掉恐怕會送錯航班是「都市傳說」；對此桃機指出，舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實可能影響系統判讀，最嚴重恐造成行李被送往錯誤航班。

行李箱上的託運標籤貼紙如果太多，最嚴重將可能會被送往錯誤航班。

出國旅遊人手拖著一卡行李箱，但仔細看不少人的行李箱上還貼著先前出國的託運貼紙，這些貼紙你都會怎麼處理？

民眾表達看法。

民眾：「（會撕掉）因為很醜，貼那個要幹嘛？」

民眾：「不太會撕掉吧，可以分辨這是我的還是別人的。」

日本旅客：「純粹是因為我很懶得撕掉，不是因為想留著這些貼紙。」

網友臉書發文吐槽行李不撕貼紙會遺失的都市傳說，到底要騙流量到民國幾年。

網友在臉書發文寫下，在機場看到有人著急撕託運貼紙，並稱貼紙不撕掉行李會送錯，讓他忍不住吐槽不撕貼紙會遺失的都市傳說，到底要騙流量到民國幾年。

民眾表達看法。

民眾：「我第一次聽到會（運錯地方）所以有點擔心，如果真的會影響我應該就會撕掉。」

桃園機場建議，舊的託運貼紙確實該撕掉，以免意外發生。

對此桃園機場也出面解答，確認舊的託運貼紙確實應該撕除，因為託運行李是透過行李自動分揀系統進行360度掃描，如果舊條碼未撕除或條碼貼紙過多，恐怕會影響機器判讀，進而導致行李輸送到錯誤航班。

民眾：「如果要撕一開始就要把它撕掉了，等太久它可能就會黏在那個行李箱上面。」

家事達人郭品婕：「可以先用吹風機先吹一下，先讓那個膠軟化，軟化之後我們再用濕布擦拭，原則上應該就可以，第二個方法可以用就是比較細緻的菜瓜布，沾上稀釋的洗碗精，先讓膠失去黏性之後，這樣子也會比較容易清除。」

行李箱上託運貼紙沒有規定撕或不撕，若能避免行李飛錯航班，民眾請謹慎評估。

去除貼紙殘膠家事達人有撇步，託運行李標籤貼紙撕不撕沒有硬性規定，但若能避免行李飛錯國家，多一份保障，民眾還是要謹慎評估。

