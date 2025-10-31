記不住教訓！新北某養豬場「還用廚餘餵豬」
[NOWnews今日新聞] 台中市梧棲區一處牧場爆發非洲豬瘟，目前全國仍維持豬隻禁運禁宰、禁止廚餘餵養，然而新北市府農業局30日前往泰山區一處養豬場稽查時，發現場內放置含廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽中仍有廚餘，已違反《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》，可分別裁處5萬至100萬及3萬至300萬元罰鍰，現場即刻由稽查人員押車將廚餘送至焚化爐銷毀，並封鎖廚餘槽禁止再啟用。
農業局30日主動聯合稽查小組，到泰山區一處養豬場稽查，發現場內及業者車輛上存放有廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽及飼料槽皆留有廚餘，明顯違反規定。稽查小組立即要求業者將廚餘載運至樹林焚化爐銷毀，並以封鎖線封鎖廚餘槽，禁止再啟用，後續將依法裁處並持續至現場複查。
農業局呼籲畜牧業者，為防範非洲豬瘟疫情傳入，不得使用廚餘餵飼豬隻，後續將持續辦理稽查，倘有違規者將依法連續裁處，切勿心存僥倖，以身試法。
為防範非洲豬瘟疫情，農業部公告自10月22日起全面禁止搬運廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，且不得作為飼料或飼料添加物使用，並同步通知轄內66場具廚餘再利用檢核的廚餘養豬場，改以飼料或植物性廢渣餵養，並展開全面稽查。
新北市長侯友宜強調：防疫不容許存有僥倖心態
新北市長侯友宜表示，防疫不容許存有僥倖心態，再次呼籲業者及民眾，遵守規定、配合防疫，才能儘速回復日常，一起挺過這段艱難的時期。侯友宜也說，此案是市府聯合稽查小組主動出擊發現，感謝第一線稽查同仁的辛勞。
新北市府指出，自10月22日起，全市107場養豬場已稽查三輪，再次提醒，若違反動物傳染病防治條例及飼料管理法，可分別裁處5至100萬、3至300萬元罰鍰。
