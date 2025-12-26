記仇4年！桃園男FB嗆「人死不夠多」：全部下地獄 EMBA菁英被起底

記者羅欣怡／桃園報導

桃園游姓男子在臉書放話，遭檢調帶回。（圖／翻攝畫面）

桃園游姓男子4年前念EMBA時與同學有嫌隙，23日突然在臉書發文「全部下地獄、永世不得超生….人死的不夠多」等駭人言論，由於時間點剛好在北捷殺人案後，引起檢警重視。經桃園地檢署指揮新北調處等單位，24日將游男拘提到案，諭知10萬元交保，今天桃園地檢署（26日）依恐嚇公眾罪嫌將他起訴，游男背景也被起底。

根據《聯合新聞網》報導，游姓男子為桃園市蘆竹區一間傳產公司的負責人，曾於2021年至2022年間，就讀國立中山大學EMBA，但卻與同學不睦，見到台北捷運殺人案件後，就在12月23日中午12時許，在Facebook以帳號張貼：「對了中山 Ap107的人，我全部不要，全部下地獄。永世不得超生 還有吳ＸＸ的學生，我全部不要。我要趕進度了，人死的不夠多」等恐嚇言論。

游男被起底是傳產公司的負責人。（圖／翻攝畫面）

經法務部調查局新北市調查處查悉後，由桃園地檢署指派「防範恐怖攻擊應變小組」蕭博騰檢察官偵辦，並於前（24）日即時拘提游男到案，經檢察官訊問後，認被告涉犯刑法第151條之恐嚇公眾罪嫌，罪嫌重大，惟無羈押之必要，諭知具保新臺幣10萬元，並於今日提起公訴。

桃檢呼籲，民眾遇未經查證之訊息，均應保持冷靜、理性，不隨意散布、轉傳不實訊息，以免造成社會恐懼不安，對於，散布恐懼言論，擾亂社會秩序，危害公眾安全之不法犯行，均將依法嚴查速辦，並由「防範恐怖攻擊應變小組」即時應變、積極偵辦，維護社會安定。

