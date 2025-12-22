記住真正的英雄余家昶！他喊：別提兇手姓名，這種垃圾根本不配有名字！

[Newtalk新聞] 台北捷運19日發生震驚全國的隨機殺人案，造成3名民眾死亡，張姓暴徒墜樓身亡。見義勇為的57歲余家昶捨命擋下兇手「一整箱汽油彈」，阻止更大傷亡。對此，民進黨立委王定宇表示，該被永遠記住的是余家昶，而不是那個犯罪的惡人，前《八旗文化》副總編輯、「左轉有書」書店前店長王家軒直言，這種垃圾，根本不值得有名字。





王定宇21日透過臉書表示，余家昶率先發現張文的犯行，更捨命攔阻、破壞了犯罪者張文一整箱的汽油彈，用自己的生命，阻止了更大的傷亡，是真正英雄，據余家昶的友人發文指出，余家昶從事金融業，平時熱心助人，個性深具正義感。

王家軒也在臉書發文提及，2019年紐西蘭曾發生恐怖攻擊，兇手殺人時甚至還開臉書直播，顯然就是想讓世人知道他幹了什麼事，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）之後在國會演講、哀悼死難者時，絕口不提兇嫌的姓名，因為他不配，強調「紐西蘭不會給他任何東西，包括名字也是。





阿爾登說，「他是一個恐怖份子，他是一名罪犯，他也是一名極端主義者，但被我談起時，他只會是個無名氏。我懇求大家，說出那些罹難者的姓名，而不要提到那個奪去他們生命的男人名字。」





王家軒直言，「這種垃圾，根本不值得有名字，更不值得讓我們知道」。科技專家許美華也轉發王家軒發文指出，這次事件，真正該被記住、被想念的名字，是被冷血謀殺的無辜生命，尤其是在第一時間勇敢阻擋兇手點燃汽油彈的余家昶，那個想要用傷害別人來報復社會的兇手，不值得給他任何名號，「余家昶先生，謝謝你，我們會努力記住你的名字」。

