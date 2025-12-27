記住英雄名字！五迷為余家昶點歌 阿信再送〈勇敢〉悼念

五月天在台中洲際棒球場接連舉辦6場5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會「台中站新年快樂版」。（圖／相信音樂提供）





五月天今（27日）開始在台中洲際棒球場接連舉辦6場5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會「台中站新年快樂版」，為了歌迷安全，警方絲毫不敢大意，加強警力、派出偵爆犬就為了讓大家安全快樂的享受。在點歌環節中，有一名女子點了〈起來〉，希望大家可以記住英雄「余家昶。」

在本月19日在台北發生嚴重的隨機殺人事件，多虧見義勇為的余家昶捨身救人，才免於更大的災禍發生，今日在五月天演唱會點歌環節中，一名女子表達希望大家可以記住英雄的名字，特別為余家昶點了歌曲〈起來〉，讓現場大眾感動不已。

對此，阿信也說道：「再送你一首歌，在這個2025年的年底，我們都希望記得這個名字」，接著阿信特別選唱了〈勇敢〉，希望可以給予這次在北捷無差別攻擊事件中受到傷害的人們一些力量，也表達了自己當時人在上海心裡的複雜，但喊話：「現在五月天回來了！」以音樂帶來療癒力量。

事實上，今日為了演唱會安全進行，投入了148名警力加強維安，更出動偵爆犬查驗每個角落，現場9哥出入口也都加強了安檢以及錄影蒐證，就為了讓大家可以平安享受音樂盛宴。

演唱會前一日，主辦單位也有特別發聲提醒，讓歌迷們除了危險物品之外，玻璃瓶、長柄雨傘、哨子這些東西都不能帶進場，管制作為加強就是要確保演唱會安全滴水不漏。



