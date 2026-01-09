記住鄭板橋的這幅對聯／夏俊山

夏俊山

鄭板橋有一聯：“須知好事長遭妒，只可閒談莫道真”。該聯與“難得糊塗”一樣，皆涉及處世智慧，但知道並記得這幅對聯的人並不多。

鄭板橋一生，為官則“衙齋臥聽蕭蕭竹，疑是民間疾苦聲”，勤政愛民，剛正不阿；為藝則詩書畫三絕，自成一派，是 “揚州八怪” 的代表人物。這種亦官亦文的雙重經歷，讓他看透了世情與人性的複雜。“須知好事長遭妒，只可閒談莫道真”是領悟、是體會，更是歷經滄桑後的通透與智慧。

難以坦然接受他人超越自己，你的成就，在某些人眼中便是對其尊嚴的冒犯。人性的這一弱點幾千年來似乎並未發生顯著變化。戰國時期，龐涓與孫臏師出同門，龐涓因擔心自己將被孫臏超越，不惜設計陷害對方。《三國演義》中，周瑜多次感歎：”既生瑜，何生亮”，這雖是小說中的虛構情節，卻令人感到無比真實。放眼當下，“好事遭妒”的現象依然普遍存在。職場中，有人因連續完成重要專案獲得破格提拔，卻在後續工作中遭遇莫名阻力，如數據丟失、資訊延誤等，最終發現是身邊同事因嫉妒暗中使絆；生活中，有人興奮地向親友分享漲薪、升職的喜悅，換來的卻不是真心祝福，而是冷嘲熱諷與刻意疏遠，甚至被人背後議論“得意忘形”。“須知好事長遭妒”，這顯然是歷經世事打磨後，對人性本質的深刻洞察。

無論才華橫溢、戰功赫赫，還是功成名就、福運加身，一旦成為他人眼中的“好事”，便可能淪為嫉妒的靶子。面對這一現實，“閒談莫道真”便成為一種有效的應對智慧。這裏的“莫道真”並非宣導虛偽，而是提醒自己在特定環境下需要審慎表達。真實的想法、重要的見解、核心的價值判斷，往往需要在適宜的環境、與合適的人分享。在泛泛之交面前，保持適當的距離和模糊，既是對自我的保護，也是對社交和諧的維護。若不清楚對方人品便信口開河、守口不密，很可能會招致禍患。俗語有雲：“言多必失”，因此，適時地藏勢不露，踐行“閒談莫道真”，並非虛偽，而是智者的內斂；並非迷茫，而是洞悉世事後的通透；並非愚笨，而是提防小人與暗箭；並非退讓，而是審時度勢、避免不必要困擾的處世哲學。

“須知好事長遭妒，只可閒談莫道真。”，這是歷經官場沉浮的智者的人生頓悟，可謂道盡了傳統社會中的生存智慧。當代社會，我們該如何審視這種處世哲學？顯然，我們不能全盤照搬，因為我們所處的時代與鄭板橋截然不同，亦缺乏他那樣的人生閱歷。當下的社會，儘管“好事”面臨的“遭妒”風險與“閒談”困境並未完全消弭，但超越與轉化的路徑已然明晰。我們可以從容追求“好事”，以謙遜態度守護成果；我們可以在閒談中保持真誠，同時把握言談的分寸。若不幸“遭妒”，更深刻的智慧在於將嫉妒轉化為自我成長的契機，正如科學家屠呦呦在青蒿素研發過程中所遭遇的種種質疑，最終都化作了推動科研突破的強大動力。

“能受天磨真鐵漢，不遭人嫉是庸才。”這是左宗棠的名聯，它同樣深含對生命困境與人性本質的洞察。左宗棠作此聯是否受鄭板橋對聯的啟發？這不重要。筆者覺得重要的是：記住鄭板橋的這幅對聯，做人既要追求卓越，也要防範暗箭；既要在交往中守護真誠，也要對人性有所洞察，讓自己的人生之路走得更加從容、更加穩健，更加長遠。