記取15年前慘痛教訓！中國限制稀土出口 美歐匆匆忙忙、日本從從容容

在美中貿易戰期間，美國以關稅為武器、中國也以稀土作為外交脅迫手段。由於中國幾乎壟斷全球稀土市場，讓美歐各國對中國限制稀土出口的手段相當憂慮。

而早在15年前就吃過類似虧的日本，當時便記取教訓後分散稀土來源，大幅降低這次中國限制稀土政策所帶來的風險，也成為各國借鑑對象。但日本前官員認為，這次各國是否能攜手合作是關鍵，並指出「美國不可能單獨對抗中國」。

日本早在15年前就吃過中國稀土出口制裁的虧。圖為高市早苗與習近平首次會談 提台海、稀土、人權議題。（圖／翻攝自X平台 @takaichi_sanae）

中國制裁手段 日本15年前便領教過

在過去不斷發生的外交與經濟爭端中，中國管制稀土的措施讓日本更加看清，中國經濟脅迫手段帶來的風險。

《紐約時報》8日報導，中國幾乎壟斷了全球稀土供應，對於中國以控制稀土供應作為脅迫手段，日本早在2010年便領教過。

當時兩國因領土爭端，中國切斷了對日本的稀土出口，自此，日本悄悄打造了一條對中國依賴度大幅降低的供應鏈，隨著近期日中關係再度升溫，這對日本而言是對政治風險的重要防護，而日本經驗也可讓美國與其他國家借鑑。

痛定思痛改革

日本經濟產業省礦物部門官員小林直樹（Naoki Kobayashi）說：「美國與歐洲直到現在才意識到稀土問題的迫切性。日本15年前就學過這痛苦教訓」

川普認為，美國可能只需大約一年就能取得充足的稀土供應。然而日本的案例顯示，要擺脫中國的掌控並不容易，尤其是中國極具成本競爭力的稀土加工能力。專家表示，要成功做到這件事，必須具備持續的政府支持與國際合作。

2010年9 月，一艘中國漁船與兩艘日本海上保安廳船隻在爭議島嶼附近發生碰撞，引發外交與經濟危機。日本拘留了中國船長，北京則以未正式宣布的方式，對日本實施長達兩個月的稀土出口禁令作為報復。

日官員最初未察覺嚴重性

一開始，一些日本官員仍未發覺事情嚴重性。當時主管經濟政策的經濟產業省官員寺澤達也回憶，直到該部門負責汽車產業的官員急忙跑來告訴他，因為供應突然被切斷，日本整個汽車供應鏈可能會停擺。

寺澤說：「我必須承認，我對稀土完全一無所知。」之後得知稀土是汽車馬達關鍵原料後，他才意識到問題嚴重性，正好在負責制定下一輪經濟政策的他，提出一套價值約10億美元（約312億元台幣）的方案，目標是減少日本在稀土供應鏈上的脆弱性，並大幅支持日本企業分散稀土來源。

寺澤說：「當時有人批評我要求的資金遠超必要。但我下定決心，日本絕不能再重演這次事件。」

找到澳洲夥伴

報導指，日本「雙日株式會社」與「日本能源和金屬礦物資源機構」（JOGMEC ）當時正在尋找非中國的稀土來源，正巧遇到澳洲礦業公司 Lynas面臨財務困境，一拍即合。

2011 年，JOGMEC與雙日攜手提供 Lynas 2.5億美元貸款與股權投資，為日本確保了長期且非中國來源的稀土供應。

如今，在澳洲西部的工人們，從珀斯輪調前往偏遠的威爾德山火山塞（Mount Weld volcanic）開採稀土礦石。

這些部分精煉的稀土會被運至Lynas在馬來西亞關丹的工廠，提煉成純度足以用於製造的單一稀土氧化物。直到今年為止，Lynas在馬來西亞的工廠，是除了中國以外，全球唯一一間大型的稀土分離工廠。

之後，這些金屬再被運送到日本，由雙日分配給國內磁體製造商。

中國稀土限制讓美歐各國心慌慌

日本已大幅提升供應鏈韌性。業界估計，日本從2010年9成稀土依賴中國進口，如今降至六至七成之間。

今年中國先後在4月與10月推出更廣泛的稀土出口管制，限制稀土本身與加工技術。這些措施針對所有出口國，而非只針對日本。

儘管10月的限制因11月與美國達成的休戰而暫時中止，各國仍急於降低對中國的依賴。

川普政府也已開始投資建立國內稀土供應鏈，同時也與澳洲、歐盟與日本簽署協議，試圖分散供應鏈，其中與日本的協議是在川普10月訪問東京期間簽署。

美國不可能靠自己對抗中國

對日本官員而言，當前局勢提供了一個與其他國家合作的機會，用以解決日本過去15年來一直無法克服的成本問題。

經濟產業省礦產司官員小林直樹表示，若各國同意採購更多非中國的稀土，就能擴大規模並最終降低成本，也意味著，日本可與願意投資並設置加工設施的國家建立更深的供應鏈合作。

中國是美國最大的稀土供應國，而美國亟欲擺脫對中國的依賴。（圖／翻攝自維基百科）

但曾主導稀土政策的寺澤認為，任何國際合作的推動都將是一場真實承諾的考驗。他說：「我們需要問的是，為什麼過去15年這件事沒有發生？」

寺澤在政府任職期間，曾試圖將稀土列為雙邊合作的重點，包括在川普第一任期時，「美國確實是個偉大的國家，但我不認為它能單獨有效應對中國。」

他說，近期的協議建立了框架，但現在迎來真正的關鍵時刻，必須得看美國是否真的下定決心要與盟友合作。

