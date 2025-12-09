記取15年前慘痛教訓！中國限制稀土出口 美歐匆匆忙忙、日本從從容容
編譯張渝萍／綜合報導
在美中貿易戰期間，美國以關稅為武器、中國也以稀土作為外交脅迫手段。由於中國幾乎壟斷全球稀土市場，讓美歐各國對中國限制稀土出口的手段相當憂慮。
而早在15年前就吃過類似虧的日本，當時便記取教訓後分散稀土來源，大幅降低這次中國限制稀土政策所帶來的風險，也成為各國借鑑對象。但日本前官員認為，這次各國是否能攜手合作是關鍵，並指出「美國不可能單獨對抗中國」。
中國制裁手段 日本15年前便領教過
在過去不斷發生的外交與經濟爭端中，中國管制稀土的措施讓日本更加看清，中國經濟脅迫手段帶來的風險。
《紐約時報》8日報導，中國幾乎壟斷了全球稀土供應，對於中國以控制稀土供應作為脅迫手段，日本早在2010年便領教過。
當時兩國因領土爭端，中國切斷了對日本的稀土出口，自此，日本悄悄打造了一條對中國依賴度大幅降低的供應鏈，隨著近期日中關係再度升溫，這對日本而言是對政治風險的重要防護，而日本經驗也可讓美國與其他國家借鑑。
痛定思痛改革
日本經濟產業省礦物部門官員小林直樹（Naoki Kobayashi）說：「美國與歐洲直到現在才意識到稀土問題的迫切性。日本15年前就學過這痛苦教訓」
川普認為，美國可能只需大約一年就能取得充足的稀土供應。然而日本的案例顯示，要擺脫中國的掌控並不容易，尤其是中國極具成本競爭力的稀土加工能力。專家表示，要成功做到這件事，必須具備持續的政府支持與國際合作。
2010年9 月，一艘中國漁船與兩艘日本海上保安廳船隻在爭議島嶼附近發生碰撞，引發外交與經濟危機。日本拘留了中國船長，北京則以未正式宣布的方式，對日本實施長達兩個月的稀土出口禁令作為報復。
日官員最初未察覺嚴重性
一開始，一些日本官員仍未發覺事情嚴重性。當時主管經濟政策的經濟產業省官員寺澤達也回憶，直到該部門負責汽車產業的官員急忙跑來告訴他，因為供應突然被切斷，日本整個汽車供應鏈可能會停擺。
寺澤說：「我必須承認，我對稀土完全一無所知。」之後得知稀土是汽車馬達關鍵原料後，他才意識到問題嚴重性，正好在負責制定下一輪經濟政策的他，提出一套價值約10億美元（約312億元台幣）的方案，目標是減少日本在稀土供應鏈上的脆弱性，並大幅支持日本企業分散稀土來源。
寺澤說：「當時有人批評我要求的資金遠超必要。但我下定決心，日本絕不能再重演這次事件。」
找到澳洲夥伴
報導指，日本「雙日株式會社」與「日本能源和金屬礦物資源機構」（JOGMEC ）當時正在尋找非中國的稀土來源，正巧遇到澳洲礦業公司 Lynas面臨財務困境，一拍即合。
2011 年，JOGMEC與雙日攜手提供 Lynas 2.5億美元貸款與股權投資，為日本確保了長期且非中國來源的稀土供應。
如今，在澳洲西部的工人們，從珀斯輪調前往偏遠的威爾德山火山塞（Mount Weld volcanic）開採稀土礦石。
這些部分精煉的稀土會被運至Lynas在馬來西亞關丹的工廠，提煉成純度足以用於製造的單一稀土氧化物。直到今年為止，Lynas在馬來西亞的工廠，是除了中國以外，全球唯一一間大型的稀土分離工廠。
之後，這些金屬再被運送到日本，由雙日分配給國內磁體製造商。
中國稀土限制讓美歐各國心慌慌
日本已大幅提升供應鏈韌性。業界估計，日本從2010年9成稀土依賴中國進口，如今降至六至七成之間。
今年中國先後在4月與10月推出更廣泛的稀土出口管制，限制稀土本身與加工技術。這些措施針對所有出口國，而非只針對日本。
儘管10月的限制因11月與美國達成的休戰而暫時中止，各國仍急於降低對中國的依賴。
川普政府也已開始投資建立國內稀土供應鏈，同時也與澳洲、歐盟與日本簽署協議，試圖分散供應鏈，其中與日本的協議是在川普10月訪問東京期間簽署。
美國不可能靠自己對抗中國
對日本官員而言，當前局勢提供了一個與其他國家合作的機會，用以解決日本過去15年來一直無法克服的成本問題。
經濟產業省礦產司官員小林直樹表示，若各國同意採購更多非中國的稀土，就能擴大規模並最終降低成本，也意味著，日本可與願意投資並設置加工設施的國家建立更深的供應鏈合作。
但曾主導稀土政策的寺澤認為，任何國際合作的推動都將是一場真實承諾的考驗。他說：「我們需要問的是，為什麼過去15年這件事沒有發生？」
寺澤在政府任職期間，曾試圖將稀土列為雙邊合作的重點，包括在川普第一任期時，「美國確實是個偉大的國家，但我不認為它能單獨有效應對中國。」
他說，近期的協議建立了框架，但現在迎來真正的關鍵時刻，必須得看美國是否真的下定決心要與盟友合作。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
積極把日本形塑成「和平破壞者」 中共試圖外交孤立日本
稱台灣地位被七重鎖定！王毅當「德國外長」面嗆日本：戰敗國應謹言慎行
德外長訪中談經貿 王毅要他支持中國對台立場：台灣地位被「七重鎖定」
這只是開端！中共戰機雷達鎖定日軍機事件 分析列出中共背後戰略盤算
其他人也在看
殲15「準」開戰行為 火控雷達照自衛隊戰機
日本首相高市早苗的台灣論事件已持續一個月，中國不斷升級事件。上週六(12/6)，中國航空母艦遼寧號前往沖繩區域公海，進行艦載機起降演練，升空殲15戰機；日本航空自衛隊緊急升空應對，卻遭到殲15以火控雷達兩度長時間照射。日本政府對中國發出嚴正抗議，沒想到北京當局表示，是日本自衛隊近距離妨害操演，抨擊日本顛倒黑白。TVBS新聞網 ・ 2 小時前 ・ 7
中殲-15雷達鎖定日F16 挑釁引爆對峙 高市嚴正警告 揭「間歇性」照射背後意涵 這招2013年就用過 小泉急拉澳洲站隊 美《國家安全戰略》挺台藏玄機｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日緊張關係升溫，從外交與經濟摩擦，擴大成明顯的軍事對峙。12月7日，中國航母遼寧號通過沖繩與宮古島之間海域，在此期間多次進行艦載機起降，引發日本高度警戒。特別是殲-15 戰機間歇性雷達照射2架日本自衛隊F-15戰機，挑釁意味濃厚，因為雷達鎖定通常被視為武器攻擊前的步驟。而且這已經不是中國第一次…… 日本首相高市早苗與外交部門再次向中方表達不滿；中國則反指日方侵擾其訓練空域。局勢升溫下，日本也積極拉攏盟友，防衛大臣小泉進次郎與澳洲國防部長會談，強化雙邊安全合作。 另一方面，美國新版《國家安全戰略》也已出爐，只是各界對美方將台海與第一島鏈的實際投入程度有多重？看法不一。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 16 小時前 ・ 14
威脅沒用了？中國駐日大使館再嗆「玩火必自焚」網友一面倒酸爆
中日關係持續緊繃，中國除了祭出旅遊、留學禁令，也進行經濟報復措施，今（7）日更是進一步派出共機到沖繩本島的公海上空對日本自衛隊戰績進行雷達照射。中國日本大使館還發文嗆聲，不過卻被網友們留言酸爆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
俄烏戰爭和平談判 澤倫斯基：與美對談方案富建設性但不容易
俄烏戰爭已邁入第四年，是二次大戰以來歐洲傷亡最慘重的衝突。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）7日表示，與美國談判有關烏克蘭和平方案，對話過程富建設性，但並不輕鬆，打算在未來幾天與歐洲領袖磋商。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 22
日澳防長一起晨跑 凸顯兩國盟友關係堅固｜#鏡新聞
中國在印太地區威脅日益擴張，澳洲國防部長馬勒斯，上週末訪問日本，與日本防衛大臣小泉進次郎展開會談。兩人相談甚歡，小泉還邀請馬勒斯在日本防衛省大樓的周圍一起慢跑，凸顯了兩國友好的關係。而在後面的會談上，馬勒斯不只替日本譴責中國、用雷達照射日本飛行員，還在日澳聲明中提到，反對台灣海峽現狀遭到破壞。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
【全球大頭條】美戰爭部長：以實力嚇阻中國 華府無意改變台灣現狀｜#鏡新聞
日本和中國外交衝突延燒，印太區域和平受到威脅。美國國防部長赫格塞斯，周末參加「雷根國防論壇」發表主題演講，提到川普政府追求與中國發展穩定、和平、公平的貿易，還有相互尊重的關係，尤其華府，無意改變台灣現狀。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
川普國安報告提八次台灣 路透街訪台灣民眾「樂見美國支持、仍需自立自強」
美國日前公布2025年《國家安全戰略》報告，提到台灣多達8次，且措辭被認為較第一任期時更為強硬。報告中指出，要嚇阻台海衝突，理想狀況需透過「維持軍事優勢」來實現，並將此列為優先事項。路透走訪台北街頭，民眾多表示樂見美國對台海和平的支持，但同時也認為台灣必須「自立自強」。川普最新國安報告中指出，台灣受到高度關注，因為台灣位居貿易活動頻繁海域的戰略要地，並在半導體製造業占有主導地位；報告並表示，美國需建立一支能夠在從日本延伸至東南亞的島鏈上、於任何地點阻止侵略的軍隊，但美軍無法、也不應獨自承擔這項任務，而是需要盟友加大投入，不只在國防支出上，更要以實際行動促進集體防禦。對此，中國外交部回應，希望美方與中方相向而行，落實好兩國元首達成的共識，妥善管控分歧，美方應兌現「美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣問題」。中方強調，捍衛國家主權和領土完整的決心意志，堅定不移。Yahoo奇摩（國際通） ・ 42 分鐘前 ・ 發起對話
台灣連續2年參與菲外科年會 深化跨國醫療合作
（中央社記者林行健馬尼拉7日專電）菲律賓外科醫師學會第81屆年會正在進行，多個國家的外科醫師學會也受邀與會。台灣外科醫學會今年第2度參加，分享移植醫學及促進青年醫師交流，持續深化跨國醫療合作。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《國際產業》輝達H200登陸 傳25%分潤金由台灣買單！
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統川普宣布其政府將開放輝達目前排名第二的AI晶片H200銷往中國，而作為條件，輝達應該將其中25%的銷售額上繳美國政府。據白宮消息來源透露，這筆25%的分潤金，將以進口稅的方式向其生產地台灣收取。 周一（12月8日）晚間，美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文，宣布輝達AI晶片H200可以銷往中國和其他地方「獲准的客戶」，條件是其中「25%」的銷售額上繳美國政府，以維持強大的國家安全。這項政策將支持美國就業、強化美國製造業，美國納稅人將從中受益。商務部正在敲定相關細節，該政策也同樣適用於超微、英特爾和其他偉大的美國公司。 川普表示，我們將保護國家安全、創造美國就業機會，並守住美國在AI領域的領先地位。 H200的等級高於H20，但不是輝達最頂級的AI晶片。 川普在發文中強調輝達更先進的Blackwell晶片和之後將推出的Rubin，都不在開放之列。 知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間做出妥協。川普向來反對讓輝達最先進的晶片銷往中國。其政府官員則擔心完時報資訊 ・ 50 分鐘前 ・ 21
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 11
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 27
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 51
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 38
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 3 小時前 ・ 190
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 9
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 209
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 128
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 511
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 238