記帳本寫「欺人如欺天」卻當詐騙車手 港男機場落網

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】港籍男子10天內兩度來台擔任詐騙車手，最終在桃園警方與國境事務大隊聯手合作下於機場遭攔截，全案目前依涉嫌詐欺罪移送法辦。

香港籍曾姓男子假藉觀光名義來台行詐，被警方在機場攔截。（記者翻攝）

桃園警察分局大樹派出所日前追查一起詐騙車手提領案件時，發現45歲香港籍曾姓男子於11月底以觀光名義入境台灣後，立即投入詐騙集團運作，多次提領詐騙所得，完成任務後迅速離境。未料短短十天後，本月8日曾男再次入境台灣，疑似再度準備接續犯案。

警方為避免其再度潛逃，持續監控其行蹤，並通報國境事務大隊協助攔查。於昨（11）日在桃園國際機場順利將曾男逮捕，並查扣記帳本等證物。令人訝異的是，記帳本首頁竟寫下：「欺人如欺天，無自欺也；負民即負我，何忍負之」的「勉勵語」，讓員警看了都傻眼。

曾姓嫌犯在記事本寫下勉勵語，言行不一讓員警看了都傻眼。（記者翻攝）

桃園警分局表示，今年截至目前，分局已查獲20名涉入詐騙案的外籍人士，全數依法移送。警方呼籲，詐騙手法層出不窮，民眾切勿輕信未經查證的訊息，如遇可疑情況務必撥打165反詐騙專線或110報案，以免落入詐騙陷阱。

