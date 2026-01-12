記得儲水！今「7縣市」停水 影響區域一次看

台灣自來水公司官網公告，今（12）日因配合管線汰換、改接及相關工程，包含桃園市、台中市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣部分地區將停水，時間最長達10小時。

桃園市停水時間為上午10時至下午5時，主因配合道路拓寬進行管線工程，影響大園區南港里塔腳一路，以及觀音區保障里、塔腳里部分路段。台中市后里區三豐路三段、馬場路一帶，停水時間為上午8時至下午5時。

雲林縣分為兩時段停水。第一階段為上午8時至中午12時，影響區域為古坑鄉嘉新路、宮前路、廣濟路、文化路、永和路、環外路、重光南路、重光東路、長安路；斗六市劉厝路、嘉安一街、嘉安七街、嘉安三街、嘉安二街、嘉安五街、嘉安八街、嘉安六街、嘉新一路、嘉新三路、嘉新二路、嘉新六路、嘉新路、嘉東中路、嘉東北路、嘉東南路、崙中路、崙北路、崙南三路、崙南二路、崙南路、成功路、文化路、糖廠路、重光南路、重光東路、重光路、鎮南路；第二階段為上午8時至下午6時，影響地區為西螺鎮中正路、平和路、建興路、福興路、西興南路、中正路、光復西路、公正路、平和路、建興路、文昌路、福安街、福興路、西興南路。

台南市停水時間為上午8時至下午5時，因楠西區茄拔路進行管線汰換工程，影響楠西區東勢里及楠西里。高雄市則於1月12日晚間10時至13日凌晨4時停水，進行封閉測試作業，影岡山區三和里、大莊里、華崗里；燕巢區尖山里、東燕里、金山里；田寮區七星里、三和里、南安里、古亭里、大同里、崇德里、新興里、田寮里、西德里。

屏東縣高樹鄉因管線汰換工程，上午8時30分至下午5時30分停水，影響民權巷及世一路一帶。台東縣台東市部分路段，因自來水管線改接作業，上午9時至下午4時停水，影響上海街、傳廣路、四維路三段、四維路二段、寧波街、杭州街、浙江路、開封街。

台水提醒，提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警；建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。另外，剛恢復供水時，應將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水；恢復供水後，如仍無水時，請通知水公司，水公司將派專人到府服務。

