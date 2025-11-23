記得儲水！今8縣市多地區停水 最長10小時沒水用
生活中心／游舒婷報導
記得儲水！自來水公司官網提醒，今（24）日從早上8時起，就有8縣市不少地區會停水，有些地區甚至停水長達10小時，提醒民眾記得提前儲水備用。
11/24停水縣市：苗栗縣（10:00-15:00）
苗栗縣頭份市永貞路及周邊汰換管線工程-管線聯絡，因此竹南鎮三平路、南平路、南田街、新平街、東平路、環市路一段、田寮路、維新路、蘆竹路。頭份市三平路、北田街、南田街、新平街、永康街、永貞路一段、環市路一段、田寮路、維新街、維新路、自強路二段、華夏路、蘆竹路等地區停水。
11/24停水縣市：台中市（08:30-17:30）
台中市因管線汰換工程、台電工程停電造成加壓站無法供水，因此大雅區員林里（部分）、文雅里、橫山里（部分）、四德里（部分）、沙鹿區三鹿里、龍井區山腳里、霧峰區象鼻路停水。
11/24停水縣市：雲林縣（08:00-18:00）
因為光明路段汰換管線工程，北港鎮光明路、博愛路、新興街、興南街停水。
11/24停水縣市：嘉義縣（08:00-17:00）
因為汰換管線工程，嘉義縣民雄鄉豐收村好收1之23號至130號範圍巷弄停水。
11/24停水縣市：台南市（09:00-17:00）
配合水利局永康區污水下水道改遷工程， 永華路157號及永華路159巷16號旁(共2處)，管線停水施工，停水區域包括：永康區大勇路129號至183號(單數側/含巷弄)、國光七街30號至62號(雙數側/含巷弄)、國光八街67號至127號(單數側/含弄)、國光八街129巷、 永華路163號至225號(單數側/含巷弄)、永華路159巷、永華路226號至330號(雙數側/含巷弄)、大灣路942巷515號至625號(含巷弄)、大灣路942巷418弄。
另，北門區二重港174線汰換管線工程，學甲區中洲里、北門區文山里停水。
11/24停水縣市：屏東縣（08:30-16:00）
因為東港所分區計量管網委外建置及漏水調查制水閥新設作業，東港鎮新街里中正路一段以南，成功路以東，東港國小以西，光復路一段以北停水。
11/24停水縣市：花蓮縣（08:30-16:30）
因為探換管線工程，吉安鄉南海三街、南海四街停水。
11/24停水縣市：澎湖縣（09:30-16:30）
因為漏水維修、斷管連接，西嶼赤馬、內垵、外垵小區、馬公市三民路、中正路、中華路、介壽路、信義路、光復路、北辰街、大智街、建國路、忠孝路、惠民一路、文光路、文化路、文康街、新村路、新生路、明遠路、樹德路、民族路、民權路、民生路、水源路、治平路、重慶街停水。
官方提醒，民眾可加入「台水公司停水公告查詢系統」官方LINE，輸入住址查詢是否位於停水範圍，並獲得即時通知；台水同時呼籲，民眾應在停水期間關閉抽水機、加壓馬達及電熱式熱水器，避免設備空轉引發故障或火災。
※停水查詢連結請點此：https://reurl.cc/7bj5pl
