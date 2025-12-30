記得儲水！大園部分地區明上午起停水7小時

大園部分地區12/31將停水。示意圖：截自freepik

配合辦理桃園市大園區華興路汰換管線工程路口制水閥更新及沿線用戶改接，台灣自來水公司第二區管理處宣布，明(31)日上午9時至下午16時，大園區田心里部分地區及仁德路、華興路一段、華興路二段，將進行7小時施工停水，請民眾記得把握時間儲水。

台水二區處表示，台水將儘量縮小停水範圍及時間。停水時間，請慎防火源，並請關閉抽水機電源，以免損壞。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

台水二區處提到，停水範圍區域內之用戶，請自行儲水備用，台水於作業完成後，即恢復供水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象，請諒察。如欲確認相關停復水進度，可至台水停水查詢系統查詢，或撥打客服專線1910。

