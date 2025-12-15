記得儲水！彰化12/16起大規模停水降壓23小時 8.1萬戶受影響

彰化縣彰化市及和美鎮將於明(16)日上午10時起至17日上午9時止實施降壓停水。 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 彰化縣將於明日上午10時至17日上午9時實施降壓停水作業，預計停水降壓23小時，約8.1萬戶居民受到影響，台水公司將準備39處臨時加水站供民眾使用。

台灣自來水公司表示，為配合中工處辦理「鳥嘴潭人工湖下游-送水管A-2-1」改接工程，彰化縣彰化市及和美鎮將於明(16)日上午10時起至17日上午9時止實施降壓停水，影響時間約23小時。

台水指出，本次工程將影響約6.1萬戶停水，另有約2萬戶降壓供水，合計約8.1萬戶用水受到影響。為降低民眾不便，已規劃在停水區域設立39處臨時加水站，並設置85處消防栓供消防單位緊急取水。詳細地點可上台水公司官網或第四區管理處網站查詢。

廣告 廣告

停水影響地區：

彰化市： 寶廍里、富貴里、西勢里、茄苳里、民權里、中央里、中正里、萬壽里、光華里、光復里、永福里、西興里、忠權里、忠孝里、長樂里、五權里、南瑶里、東興里、桃源里、華北里、華陽里、永生里、大同里、光南里、福安里、建寶里、成功里、古夷里、阿夷里、新華里、新興里、萬安里、文化里、下廍里、興北里、彰安里、西安里、介壽里、民生里、信義里、茄南里、陽明里、三村里、中山里、龍山里、卦山里、延平里、延和里、中庄里、國聖里、和調里、復興里。

和美鎮： 新庄里、中寮里、糖友里、中圍里、犁盛里、竹園里、鐵山里、柑井里。



降壓影響地區：

彰化市： 莿桐里、南安里、南美里、平和里、崙平里、東芳里、南興里、磚磘里、向陽里。

和美鎮：詔安里、嘉犁里、源埤里、南佃里、鎮平里。

台水提醒，民眾請至少提前6小時完成儲水準備，停水期間務必關閉抽水機電源，慎防火源；自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請關閉制水閥，以避免發生虹吸污染。工程完成後將陸續恢復供水，管線末端及高地區域可能會有延遲復水情形。相關停復水資訊，可至台水公司停水查詢系統查詢。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

冷氣團發威！新竹關西7度創入冬新低溫 氣象專家揭回暖時間

4縣市低溫特報！新竹關西清晨7.1度、各地晴到多雲白天回暖溫差大