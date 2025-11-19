記得儲水！桃園2區11/22停水11小時 影響範圍曝

台灣自來水公司第二區管理處為配合桃園市政府捷工局辦理線遷移工程，將在11月22日上午9時至晚間8時針對大園區坑菓路（幸福路至崁下橋）執行停水作業，範圍包括蘆竹區、大園區及新北市林口區的林口火力發電廠，共影響3千戶。

桃園2區共6里11月22日將停水11小時 。（示意圖／pexels）

台灣自來水公司第二區管理處發出停水公告，配合桃園市政府捷運綠線工程辦理「大園區坑菓路（幸福路至崁下橋）配合管線遷移工程」，將在11月22日上午9點至晚間8點停水11小時。停水影響範圍包括桃園市蘆竹區坑口里、山腳里、海湖里、濱海里，以及大園區菓林里、竹圍里，還有新北市林口區的林口火力發電廠。

廣告 廣告

台水提醒，提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警；建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。另外，剛恢復供水時，應將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水；恢復供水後，如仍無水時，請通知水公司，水公司將派專人到府服務。

延伸閱讀

研究生欲面談又想「二推」該告知教授？網搖頭：別犯大忌

墾丁觀光人氣下滑 網友揭「國家公園」身分成發展瓶頸

iOS用戶爆LINE「畫面卡卡」災情 官方：快更新到最新版