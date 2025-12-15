記得儲水！桃園3地「這天停水」最長10小時 逾3萬戶受影響

（示意圖／Pexels）

台灣自來水公司第二區管理處辦理「成功及五福加壓站高壓電氣設備檢驗及流量計汰換三合一工程」，部分區域將於20日（週六）停水，影響範圍包括桃園區、龜山區、蘆竹區約3萬3091住戶，最長停水時間10小時，呼籲民眾提早儲水備用。

停水時間及區域

114年12月20日8時～13時，共計5時。

桃園區：三元里、三民里、大有里、大業里、忠義里、春日里、會稽里、檜樂里、汴洲里、福元里、青溪里（共11里）。

龜山區：龜山里長壽路542巷（共1里）。

114年12月20日5時～15時，共計10小時。

蘆竹區：中山里、五福里、內厝里、南崁里、吉祥里、山鼻里、營盤里、營福里、瓦窯里、福祿里、羊稠里、錦中里、長壽里（共13里）。

龜山區：南上里、南美里、大坑里（共3里）。

水公司提醒，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，並易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

另外，建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，將派專人到府服務。

