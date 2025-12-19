記得儲水！高雄12/30起4行政區停水降壓9小時 逾21萬戶受影響

自來水公司因辦理相關檢修工程，於12月30日上午9時起至晚間6時，針對高雄市鳳山、大寮、小港、苓雅等4個行政區實施壓降停水。 圖：新頭殻資料照

[Newtalk新聞] 台水公司為辦理相關檢修工程將自30日上午9時至同日晚間，針對高雄市鳳山、大寮、小港、苓雅等4個行政區實施壓降和停水。另林園區、小港區部分地區，自同日上午9時起至隔日凌晨實施停水。

台灣自來水公司指出，為辦理「拷潭淨水場高低壓電氣設備停電檢驗」、「新庄橋修漏」、「翁公園場攔河堰進水開關修漏」及「1200mm原水水量計」等維修工程將自本月30日上午9時起至晚間6時，針對高雄鳳山、大寮、小港、苓雅等4個行政區實施壓降和停水，預計影響供水9小時，將有21萬戶受影響。

另外，位於管末高地區的林園區林家里、小港區孔宅里旭日街一帶，於同日上午9時起至隔日0時實施停水。

停水影響地區：

鳳山區：埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、南興、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、瑞竹、福祥、福誠、北門里(鐵路以南)。

大寮區：內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮

小港區：高松、松山、桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、山東、松金(宏平路以北)、濟南、青島、泰山(宏平路以北)。

林園區：全區

另30日9時起至31日0時止。

林園區：林家里

小港區：小港區(孔宅里之旭日街一帶)



降壓影響地區：

鳳山區：文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠、北門(鐵路以北)

台水公司表示，臨海產業園區、林園產業園區、和發產業園區大發基地不受影響。管末高地區林園區(林家里)、小港區(孔宅里之旭日街一帶)，預計於當日24時完成復水。台水公司提醒，民眾請至少提前6小時完成儲水準備，停水期間務必關閉抽水機電源，慎防火源；自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請關閉制水閥，以避免發生虹吸污染。工程完成後將陸續恢復供水，管線末端及高地區域可能會有延遲復水情形。相關停復水資訊，可至台水公司停水查詢系統查詢。





