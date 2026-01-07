記得儲水！6縣市明天大規模停水 影響範圍曝光

自來水公司將在明（8）日針對全台多個鄉鎮市進行階段性停水。（示意圖／翻攝自pexels）





如果您住在雲林、南投、嘉義、台南、台東或宜蘭，明天出門前記得先確認一下家裡的儲水桶是否裝滿了。1月份全台多處正進行自來水管網設備維護與汰換工程，為了提升供水品質並降低漏水率，台灣自來水公司將在明（8）日針對全台多個鄉鎮市進行階段性停水，提醒大家提前做好儲水準備。

南投與竹山地區受影響時間最長

南投縣居民特別需要注意，受「水里溪取水口改善及增設工程」影響，南投市、竹山鎮、水里鄉、集集鎮以及名間鄉的部分區域，將從1月8日凌晨0時起停水至深夜23時，時間長達23小時。這次影響範圍相當廣泛，包括南投市的三和路、中興路，以及竹山鎮的22個里別、集集鎮全鎮11里等，均在停水名單內。由於施工時間接近一整天，台水公司呼籲當地居民務必提前大量儲水備用。

雲林與嘉義多地管線維修與測試

在雲林縣，北港鎮番溝路將於8日上午8時至11時停水，水林鄉海豊路、蘇秦路一帶及後寮村則在下午13時至16時接力施工，進行水量計汰換。嘉義地區則針對布袋鎮太平東路與義竹鄉義布公路進行漏水調查，特別安排在8日晚間22時至隔日凌晨5時進行封閉測試，降低對民生用水的高峰影響。台南六甲區與台東市區、宜蘭礁溪鄉也各有3至4小時不等的短暫工程停水，主要是辦理漏水檢查與管線汰換。

復水期間注意事項

台水公司特別提醒，停水期間應慎防火源，並關閉抽水機電源以免馬達空轉損壞。此外，若建築物的自來水進水口低於地面，請務必關閉總表前的制水閥，以防止發生虹吸現象造成水質污染。各項工程完成後將立即恢復供水，但管線末端或高地區域的住戶，可能會感受到復水時間較為延遲。若民眾欲查詢更精確的停復水進度，可撥打1910客服專線，或上台水公司官網的停水查詢系統進行確認。

影響時間與範圍

1月8日0時至23時

南投縣水里鄉：北埔村、中央村、南光村、玉峰村、車埕村、永興村、民和村、永豐村、水里村、城中村、鉅工村、新城村、農富村、興隆村、新山村、上安村、郡坑村、頂崁村。

南投縣竹山鎮：中央里、硘磘里、雲林里、中山里、中正里、中崎里、中和里、延和里、社寮里、延山里、德興里、延祥里、竹圍里、鯉魚里、福興里、桂林里、下坪里、山崇里、延正里、竹山里、富州里、延平里。

南投縣南投市：三和一路、三和三路、三和二路、三和二路一街、三和二路二街、中學街、中山南街、中山街、中興路、中興路一街、中興路二街、中華路、仁和路、信義街、八卦路、八德路、公園南街、公園街、千秋路、南崗三路、南崗二路、南鄉路、南陽路、吉利路、同源路、同源路一街、同源路七街、同源路三街、同源路九街、同源路二街、同源路五街、同源路八街、同源路六街、同源路十街、同源路四街、員南路、嘉和一路、嘉和二路、嘉和北路、圓環、大同南街、大同街、嶺興路、工業北一路、工業北三路、工業北二路、工業北五路、工業北六路、工業北路、工業南一路、工業南七路、工業南三路、工業南九路、工業南二路、工業南五路、工業南六路、工業東路、工業路、平和街、平山一路、平山一路一街、平山一路三街、平山一路二街、平山一路四街、平山二路、府南一路、府南二路、府南路一街、府南路二街、建國路、彰南路一段、彰南路二段、復興路、復興路一街、忠孝一街、忠孝七街、忠孝三街、忠孝二街、忠孝五街、忠孝八街、忠孝六街、忠孝四街、忠孝路、成功一路、成功三路、成功二路、文化路、文昌街、文林路、東西向快速漢寶草屯線、民族路、民權街、永興路、永興路一街、永鳴路、猴探井街、琯溪街、祖祠路、福崗路一段、稟路、育樂一街、育樂路、自強三路、自強二路、自立三路、自立二路、芳美路、順溪南路一段、鳳山路、鳳鳴路、龍井街。名間鄉/南雅街、南雲路、名中街、名松路一段、名竹路、員集路、員集路一段、彰南路、彰南路一段、華山街、萬丹路、車站路。

停水原因：水里溪取水口改善及增設工程

1月8日8時至11時

雲林縣北港鎮：番溝路。

停水原因：114年北港所分區計量管網設備採購維護-溝皂大北路水量計汰換

1月8日13時至16時

雲林縣水林鄉：後寮村、海豊路、海豐路、蘇秦路、頂坎路、順安路

停水原因：114年北港所分區計量管網設備採購維護-「水林後寮小區-東」、水林蘇秦小區（車巷口）水量計汰換

1月8日22時至1月9日5時

嘉義縣布袋鎮：太平東路、義布公路。

嘉義縣義竹鄉：義布公路。

停水原因：義竹北港分區管網維護及漏水調查作業DC11405010006小區封閉及管段測試。 間接測試，測試後立即復水。 施作時間為22:00至05:00時。

1月8日13時30分至14時30分

臺南市六甲區：中社里（中社、港子頭及農場）。主要區域為高鐵以西至台鐵及中山路以南一帶

停水原因：配合降低漏水率辦理六甲中社小區漏水檢查，閥門操作停水

1月8日13時30分至16時30分

臺東縣臺東市：中山路、中正路、中華路一段、仁德街、仁愛街、光明路、四維路一段、寶桑路。

停水原因：台東系統-博愛東小區封閉確認停水作業

1月8日13時至17時

宜蘭縣礁溪鄉：六結路、大義路、淇武蘭路。

停水原因：辦理礁溪鄉六結路路段汰換管線工程。

