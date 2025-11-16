記得儲水！「8縣市」明天將停水 最長10小時

生活中心／彭淇昀報導

記得儲水！根據自來水公司公告指出，明（17）日將有8縣市停水，包括桃園市、新竹縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市，最長時間長達10小時，提醒民眾於停水6小時前完成儲水。

明日桃園市、新竹縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市部分地區將辦理工程，屆時實施停水作業，提醒民眾於停水6小時前完成儲水。（示意圖／資料照）

【桃園市】

為配合辦理龜山區長慶一街40號旁用戶新舊管連接事宜，將實施停水作業，停水時間於11月17日10時30分起至17時30分，共停水7小時。

●停水區域：桃園市龜山區長慶一街、長慶二街。

【新竹縣】

為配合辦理新光街226巷新裝斷管連絡，將實施停水作業，停水時間於11月17日13時至16時，共停水3小時。

●停水區域：新竹縣竹北市新國里、新崙里、新社里、竹義里。

【雲林縣】

為配合辦理光明路段汰換管線工程，將實施停水作業，停水時間於11月17日8時至18時，共停水10小時。

●停水區域：雲林縣北港鎮光明路。

【嘉義縣】

為配合辦理嘉義縣民雄鄉豐收村汰換管線工程，將實施停水作業，停水時間為11月17日8時至17時，共停水9小時，17時開始恢復供水，不過部分管末端地區，需延遲60分鐘水壓回穩至正常，遇雨順延。

●停水區域：嘉義縣民雄鄉豐收村好收1之5號至148之6號，豐收牌樓以北，警察局北側水利橋以南，悅氏礦泉水以西，好收72之18號以東，範圍巷弄。

【台南市】

為辦理「安南區長和路二段（安和路－仁愛橋）汰換管線工程」，致轄區內部分地區停水，停水時間於17日8時至18時，共停水10小時，18點後恢復供水，依據台南市政府道路挖掘條例，上下班時段須停止施工，請貴用戶配合節約用水並預作儲水準備。

●停水區域：北安路四段（雙號側）、長和路三段（雙號側）、安和路五段（單號側）、北安路四段及五段含巷弄、安和路五段含巷弄、長和路三段含巷弄。

【高雄市】

為辦理汰換管線，將實施停水作業，停水時間於11月17日8時至16時，共停水8小時。

●停水區域：高雄市林園區中正路、力行路、北汕二路、北汕路、占岸路、東汕路、西汕路。

台水公司呼籲，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。並提醒民眾於停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災。

