記得儲水！9縣市明停水 範圍、時間一次看

台灣自來水公司發出公告，指出由於必須配合必要工程施作，自明（10）日起，全台多縣市實施計畫性停水，受影響縣市分別為宜蘭縣、桃園市、新竹市、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市以及屏東縣等9縣市，停水最長影響時間長達9小時，提醒影響範圍內民眾記得做好儲水準備。

宜蘭縣停水範圍

停水時間：12月10日下午13時00分至17時00分（4小時）

停水原因：供水延管新舊管連絡

影響區域：三星鄉三星路一段、大埔一路、大埔二路、柯林三路、柯林五路、柯林六路；冬山鄉柯林七路、柯林六路。

宜蘭縣停水範圍。圖／翻攝自台水公司網站

桃園市停水範圍

停水時間：12月10日上午10時30分至18時30分（8小時）

停水原因：龜山區文桃路425號旁用戶新舊管線連接事宜

影響區域：龜山區文信路、文化一路、文吉路、文工一路、文桃路、樂善一路、樂善二路、牛角坡路。

桃園市停水範圍。圖／翻攝自台水公司網站

新竹市停水範圍

停水時間：12月10日上午09時00分至18時00分（9小時）

停水原因：配合『台電公司開關更換工程辦理新香街加壓站配電設備改善』停電施工

影響區域：新竹市東區客雅大道、新香街、東香路一段、柴橋路、美之城一街、草湖街；新竹市香山區元培街、客雅大道、富群街、新香街、東香路一段、東香路二段、柴橋路、美之城一街、美之城九街、芝柏一街、芝柏三街、芝柏二街、芝柏五街、茄苳景觀大道、香檳一街、香檳三街、香檳二街、香檳五街、香檳南街、香檳東街、香檳街。

新竹市停水範圍。圖／翻攝自台水公司網站

台中市停水範圍

停水時間：12月10日上午08時30分至17時00分（8小時半）

停水原因：西屯區櫻花路等汰換管線工程

影響區域：西屯區上石里、何仁里、何安里、大河里、惠來里、逢甲里、逢福里。

台中市停水範圍。圖／翻攝自台水公司網站

停水時間：12月10日上午08時00分至17時30分（9小時半）

停水原因：霧峰區四德南路等汰換管線工程

影響區域：霧峰區丁台路、中投公路、中投東路一段、中投西路一段、六股路。

台中市停水範圍。圖／翻攝自台水公司網站

雲林縣停水範圍

停水時間：12月10日晚間22時00分至04時00分（6小時）

停水原因：義竹北港分區管網維護及漏水調查作業

影響區域：北港鎮仁愛一街、仁愛三街、仁愛五街、仁愛路、公園路、勝利街、吉祥路、大同路、建國路、文仁路、文昌路、文明路、文星路、新民路、民享路、民政路、民族路、民有路、民樂路、民治路、華勝路、華興街。

雲林縣停水範圍。圖／翻攝自台水公司網站

嘉義縣停水範圍

停水時間：12月10日上午08時00分至17時00分（9小時）

停水原因：民雄鄉豐收村汰換管線工程

影響區域：民雄鄉豐收村好收53號至148號範圍巷弄

停水時間：12月10日上午09時00分至17時00分（8小時）

停水原因：汰換管線施工

影響區域：溪口鄉成功路、新生街、民族東路、溪民路。

嘉義縣停水範圍。圖／翻攝自台水公司網站

台南市停水範圍

停水時間：12月10日清晨00時00分至05時00分（5小時）

停水原因：台南廠、永康及歸仁所分區計量管網建置及封閉漏水調查作業

影響區域：安南區安明路二、三段、本田路二段（單雙側）、鹿耳門大道一段右側（含工業一路至八路、科技一路至五路、塩田路、鹽安路、鹽田街等）。

台南市停水範圍。圖／翻攝自台水公司網站

高雄市停水範圍

停水時間：12月10日上午08時00分至15時00分（7小時）

停水原因：楠梓所分區計量管網委外建置及漏水調查

影響區域：仁武區京吉一路、京吉七路、京吉三路、京吉二路、京吉五路、京吉六路、嘉東路、澄德路、澄觀路。

高雄市停水範圍。圖／翻攝自台水公司網站

停水時間：12月10日上午09時00分至18時00分（9小時）

停水原因：汰換高136線段輸水管線

影響區域：內門區、田寮區內門區瑞山里田仔墘、內門區內東里州界、田寮區古亭里湖底。

屏東縣停水範圍

停水時間：12月10日上午09時00分至16時30分（7小時半）

停水原因：屏東市建國路119巷與107巷前斷管連接

影響區域：屏東市光明街、建南路、建國路、永大路等附近一帶。

屏東縣停水範圍。圖／翻攝自台水公司網站

台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

責任編輯／陳俊宇

