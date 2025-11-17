即時中心／潘柏廷報導

最新消息，中央氣象署今（17）日下午4時45分針對基隆市、新北市、台北市、宜蘭縣發布大雨特報，影響時間將持續至明（18）天上午。

氣象署表示，東北季風影響，今日基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣象署說明，大量的降雨常導致洪澇現象，為台灣主要天然災害原因之一。其中又以颱風挾帶之雨量最大，而梅雨季伴隨西南氣流的滯留鋒面亦常為台灣造成顯著降雨。

廣告 廣告

同時，氣象署也提到，除颱風、鋒面等較明顯天氣系統影響期間外，中、小尺度之對流系統（例：午後雷雨、鋒面伴隨之颮線…等）及地形效應（例：秋冬季東北部地區的降雨）亦可能為小區域帶來強降雨。強降雨常導致山區坍方、落石及土石流，低窪地區亦應慎防積淹水、河川周邊也要注意河水暴漲、山洪暴發等災害。

快新聞／記得帶傘！4縣市大雨特報 下到明天

中央氣象署針對4縣市發布大雨特報。（圖／擷取自氣象署官網）

原文出處：快新聞／記得帶傘！4縣市大雨特報 下到明天

更多民視新聞報導

國土署公告明年租屋補貼新制 新申請案「住這種房」將駁回

食藥署稽查外送平台 這家「知名平價牛排店」紅茶腸桿菌科超標

冷空氣南下！「這兩日」各地明顯轉涼 回溫時間曝光

