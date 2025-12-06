記得戴口罩！陸流感病毒「陽性率達51.1%」 看病掛到1200號

大陸近期流感人數暴增，甚至北京有醫院出現「掛1200多號」現象，大陸國家衛生健康委5日召開新聞發布會，稱目前17個省份的流感活動已達高流行水平，其餘省份則處於中流行水平。門急診接診的流感樣病例患者經檢測後，流感病毒陽性率達到51%，惟此數據仍未超過近三年的最高紀錄。

近期大陸流感爆發，有醫院看病掛到1200號。（資料照／新華社）

據《農民日報》報導，疾病預防控制中心病毒病所研究員王大燕表示，依據最新監測資料顯示，全陸流感疫情預計在12月上中旬出現高峰。甲型H3N2亞型流感病毒佔據主要流行地位，比例超過95%，另有少量甲型H1N1及乙型流感病毒於同期傳播。

王大燕指出，5至14歲病例組的檢測陽性率顯著高於其他年齡層。由於流感病毒傳播速度快，學校、托幼機構及養老機構等人群聚集場所特別容易發生聚集性疫情，本次流行季的聚集性疫情數量已明顯超越上一流行季。

大陸流感病毒「陽性率達51.1%」。（圖／翻攝重慶晚報）

專家建議，老年人、慢性病患者、兒童及孕婦等族群應減少在人員密集、空間密閉環境的停留時間，並落實個人健康防護措施。重點族群及高風險族群涵蓋60歲及以上老年人、患有一種或多種慢性病患者、養老機構與長期照護機構等聚集場所的居住人員及員工、孕婦、6月齡至5歲兒童、6月齡以下嬰幼兒的家庭成員及照顧者，以及托幼機構、中小學校、醫療機構、監理場所等重點場所民眾。

針對流感患者的就醫時機，專家提醒，症狀較輕者可居家休息，但若出現39℃以上高熱且退燒藥物效果不佳，或有劇烈咳嗽、呼吸急促、胸悶、憋氣等嚴重症狀，或出現劇烈頭痛、頻繁嘔吐、意識模糊等情況，必須立即就醫。老年人、嬰幼兒、慢性病者、孕婦等族群感染流感後較易發展為重症或危重症，應高度重視並早期就醫，依醫囑儘早接受藥物治療。

