記得抬頭！近6年最大滿月登場 「超級月亮」最佳觀賞時間曝光

記得抬頭看月亮！今年最大「超級月亮」就在今（5）日，這也是近6年來所見最大、最亮的滿月，不妨放下手邊的忙碌，捕捉這場難得奇景。

超級月亮多「超級」？



究竟什麼是「超級月亮」？台北市天文館表示，「超級」這個詞在天文學中經常使用，例如在系外行星的發現中，我們常聽到「超級地球」，這是指比地球大一些（約2倍）的岩質系外行星，同樣地，「超級月亮」指的是視覺上比較大的滿月。

台北天文館說明，由於月球繞行地球的軌道為橢圓形，因此地月距離會隨時間而改變；當滿月發生在地月距離最近的近地點附近時，稱為「近地點滿月」，也就是俗稱的「超級月亮」，一年中可能出現數次超級滿月，今年11、12月皆是。

近6年最大滿月就在今天

台北天文館指出，5日今年最大滿月將現身夜空，足足比4月時的最小滿月大了約六分之一，亮約三分之一，也是自2019年2月以來最大的滿月，兩者有如50元和10元硬幣大小的差異。

不過，台北天文館也說若非並列其實不易察覺，當滿月初昇時，在與地面景觀、建築等對比下形成的「月亮錯覺」效應，才是使其格外壯觀的主要原因。

台北天文館指出，今天月球將在21時19分達到「望」的位置，此時地心至月心距離為356,978公里，視直徑為33.98’，便是最佳觀賞時間。

台北天文館也將於今晚19時於國父紀念館前廣場舉辦「最大滿月快閃」活動，現場設置望遠鏡並安排解說，邀請民眾一同來欣賞這盈亮又壯觀的超級滿月；南部則有屏東縣府在屏東幸福公園停車場戶外廣場舉行觀測會，參加可體驗「智慧攝星儀」，在專業人員協助下，輕鬆以手機拍下清晰月亮特寫，將難得美景帶回家。