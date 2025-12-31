記得搶票！春節離島航線加班機 1/6開賣

▲交通部民航局今（31）日宣布，已針對目前需求較高航線規劃第二波加班機，並將於115年1月6日下午6時起統一開放訂位。（圖／記者許若茵攝）

[NOWnews今日新聞] 為應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民航局今（31）日宣布，已針對目前需求較高航線規劃第二波加班機，並將於115年1月6日下午6時起統一開放訂位。

115年春節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）前已陸續於114年12月9日至11日起開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況再規劃第二波加班機，其中澎湖航線提供6514個座位數，金門航線提供5624個座位數，總計提供1萬2138個座位數。

為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，民航局提醒，透過電話訂位之旅客應於訂票後3日內完成開票（例如1月6日訂票者，應於1月8日16時前完成開票），旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

民航局提醒旅客，此次春節假期，於尖峰時段115年2月13日至2月18日臺灣出發往離島方向，以及115年2月18日至2月23日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

民航局發現於連續假期仍有旅客訂位未搭乘現象，由於春節期間機票為寶貴資源，再次呼籲民眾勿重複訂位，如不欲搭機，亦請儘早取消機位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

民航局呼籲，春節期間尖峰日期及時段之航班需求大，離峰時段及反向之航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位之時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段航班。此外，建議居住本島之家人可安排離島鄉親來臺團圓，除可免去訂位困擾外，亦可避開擁擠人潮。

民航局重申，民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機返鄉團圓。



