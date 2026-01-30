記得搶票！清明節連假三離島11.8萬座位 2/2開放訂位
[Newtalk新聞] 為因應清明節的4天連假，交通部民用航空局今(30)日宣布澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,440架次，計118,730個座位數，並自2月2日(週一)上午9時起開放民眾訂位。
今年清明節假期自4月3日(週五)至4月6日(週一)，共有4天連假，民航局指出，已規劃4月2日至4月7日為航空疏運期，共計6天。清明節連假以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。
在各航線運能提供方面，民航局表示，將提供澎湖航線752架次、58,032個座位數；金門航線532架次、50,048個座位數；馬祖航線156架次、10,650個座位數；3離島航線共計提供1,440架次、118,730個座位數。已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。
民航局提醒旅客，此次清明節連假，於尖峰時段4月2日至4日台灣本島出發往離島，以及4月5日至7日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。
此外，假期期間適值霧季，航班容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件。
更多Newtalk新聞報導
全國最老燈塔修復完工！澎湖西嶼燈塔1/31重新開放
寶兒爆「闖SJ貴賓室」惹怒公司遭解約？本人親上火線闢謠：消息不正確
其他人也在看
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 235則留言
華航豪華經艙大升級 機上備品、服務流程優化
中華航空豪華經濟艙大升級，從機場報到、機上備品、餐飲設計到服務流程皆同步優化，2月 1日起更推出全新豪華經濟艙餐具，秉持「華航品質，從心做起」的理念，打造細緻尊榮貼近商務艙的飛行體驗，為中高端旅客提供更貼心，更具價值感的購票選擇，展現華航深耕品牌價值的用心。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
桃機台日入境事先確認再上路 大幅縮短入境日本通關時間
「台日機場入境事先確認」作業自今（29）日起至2月25日再次實施，由桃園國際機場與日本出入國在留管理廳合作，旅客搭乘中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航4家國籍航空、共15條航線、預計122個航班，可在桃園機場先行完成入境審查，大幅縮短抵達日本後的通關等待時間。自由時報 ・ 20 小時前 ・ 1則留言
領先業界！華航豪華經濟艙免費託運行李單件 28 公斤
領先業界！華航（2610）今（29）日宣布全面升級豪華經濟艙權益，從機場報到、機上備品、餐飲設計到服務流程皆同步優化，2月1日起更推出全新豪華經濟艙餐具，打造細緻尊榮貼近商務艙的飛行體驗，更領先業界提供單價免費託運行李單件28公斤，高於長榮航空（2618）、星宇航空（2646）的單件23公斤，為中高端旅客提供更貼心，更具價值感的購票選擇。Yahoo股市 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
旅日注意！JR東日本旅客專用鐵路周遊券 這天起全面改版
旅日注意！JR東日本旅客專用鐵路周遊券 這天起全面改版EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
天元宮櫻花季開跑！幾米繪本打造夢幻場景 賞櫻免塞車攻略出爐
淡水花見櫻花季自1月29日起至2月11日，在淡水區北新路無極天元宮盛大展開。今年除可欣賞盛開的三色櫻外，更結合藝術家幾米繪本世界與夜間燈光設計，打造浪漫粉色櫻花場景，預期將吸引大量民眾湧入賞花。淡水警分局也提前公布交通疏導與管制措施，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，避免塞車之苦。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
日本旅遊台客衝破673萬 台灣客源居海外之冠
根據統計，台灣人造訪日本的人數近年持續攀升，113年約604萬人、114年約673萬人，因此台灣客源被日本旅宿業視為重點之一，日本知名旅宿業者「星野集團」更指出，集團的3成外國客源中，台灣占比就高達2成，且台灣旅客需求多元，從都市觀光到深度旅遊皆涵蓋其中，而星野集團旗下品牌遍佈日本各地，正好能滿足台灣旅客重視體驗的需求。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
AI又出包！生成澳洲「不存在的溫泉」
[NOWnews今日新聞]澳洲一間旅遊公司，近日在網路上刊登一篇由AI生成的文章，大力推荐旅客造訪塔斯馬尼亞（Tasmania）一處幽靜的北部溫泉，遊客蜂擁而至，當地飯店老闆非常困惑，因為這個溫泉根本...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 1則留言
萊茵河上嗑台灣牛肉麵 可樂旅遊獨包「世紀之星號」搭河輪遊歐洲
搶攻高端旅遊市場，可樂旅遊宣布與世紀遊輪合作，獨家包下2026年全新下水的歐洲河輪「世紀之星號」，於10月底推出10至13天河輪團體旅遊商品，行程將沿著萊茵河，一次走訪瑞士、法國、德國、荷蘭等多國河岸城市，讓旅客可以體驗歐洲文化與河輪慢遊的魅力。「世紀之星號」團體行程1月29日正式開賣，每人最低190,800元起（含小費），3月20日前報名還可享早鳥優惠第二人折2萬元。中時財經即時 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
PokéPark KANTO「寶可樂園：關都」懶人包：時間、地點、門票、活動內容一次看
全球首座寶可夢戶外常設樂園——「寶可樂園：關都」，即將在東京讀賣樂園內正式開幕。這座以初代《寶可夢 紅／綠》關都地區為藍本打造的園區，門票自預售起便迅速預訂一空。它究竟有何魅力？編輯整理以下懶人包，包含必玩亮點、票種價錢與權益差異比較與到實戰攻略，帶你搶先規劃這趟真實的寶可夢冒險。Yahoo遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
〈 中華旅遊 〉翠峰湖倒影如畫 漫步檜木林
記者林怡孜∕台南報導 春節假期適合遠離塵囂、沉浸於山林自然之美。中華旅行社特別推出「…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
春節訂房率台南、嘉義市衝前三 墾丁仍不比疫情前
春節九天連假，觀光署近期統計嘉義市、台南訂房率位居各縣市前三名，兩地都有飯店平均訂房超過九成，據分析，嘉南地區在地旅遊資源集中、餐飲性價比高，都是誘因；屏東墾丁不少飯店或民宿，春節維持一般假日房價，訂房仍不比疫情前。聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
南橫公路春節假期擴大開放 梅山口到向陽段取消週二三四禁行管制
為了讓民眾在115年度長達9天的春節連假中，能更彈性地規劃南橫公路旅遊行程，公路局特別調整了南橫公路台20臨105線（梅山口至向陽路段）的交通管制措施。原本常態性於每週二、三、四實施的禁行規定，將在2月14日至2月22日春節期間全面取消，開放用路人通行。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高山峰赴沖繩旅遊打高爾夫球 逛在地職人店、為圓夢租吉普車代步！｜【明星旅遊趣】
藝人高山峰出道多年，從過往主持外景節目到參與電視劇、舞台劇等演出，都展現主持及表演實力，如今移居泰國的他，也時常在社群分享在曼谷的日常，累積許多粉絲喜愛，其中，更時常分享熱愛的高爾夫球運動，去年底更為了打球與朋友赴沖繩旅遊。Yahoo旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 1則留言
港旅局攜台灣旅行社 推出「聰明玩香港超值機加酒方案」
台灣赴港旅遊人數大幅成長，2025年台灣訪港旅客人次達157.8萬，較2024年成長約27％，其中過夜旅客86.9萬、年增20％。其中46歲至55歲占55％、年增34％。過夜旅客在香港停留時間2.6夜，人均消費約5,504元港幣，亦均較2024年成長。中時財經即時 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
炮仗花瀑綻放迎新春 嘉市揭開花季序幕
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】炮仗報喜迎新春，位於嘉義市區的農業部嘉義農業試驗分所外，長達百公尺的炮仗花正值盛台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不只綠美圖！2026全台話題新景點 城堡、美術館、秘境隧道一次踩點
2026 最受矚目的全台新景點，城市散策、親子放電、文青拍照路線全包。除了有台中話題爆棚的「綠美圖」，從國際建築大師操刀的美術館、宛如走進童話世界的夢幻城堡，到藏身山海之間的百年秘境隧道，一座座全新地標正陸續登場。有人為建築而旅行、有人為藝術而出走，你呢? 來把下一趟台灣旅行清單更新起來吧!Yahoo旅遊夯即時 ・ 57 分鐘前 ・ 發表留言
高CP值住宿首選！SLV旅館集團逆勢操作凍漲
SLV旅館集團新裝潢雙人房 $999，含早餐住宿，住越多省越大！千元有找新年限時限量，兼顧寬敞住宿場域、親子友善與寵物友善的休息與住宿環境，新北中和SLV旅館集團受旅客喜愛。全新裝潢、典雅舒適時尚簡潔的空間，滿足新世代對於極簡美學和低調輕奢華的隱密需求。欣傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《航運股》華航升級豪華經濟艙產品 打造旅客飛行體驗
【時報記者莊丙農台北報導】華航(2610)持續精進旅客服務，全面升級豪華經濟艙產品，從機場報到、機上備品、餐飲設計到服務流程皆同步優化，2月1日起更推出全新豪華經濟艙餐具，打造細緻尊榮貼近商務艙的飛行體驗，為中高端旅客提供更貼心及具價值感的購票選擇。 延續現代與東方美學融合的設計概念，華航推出全新白瓷質感豪華經濟艙餐具，溫潤雅緻的色澤勾勒簡約而不凡的優雅風格，透過器皿容量與比例的細緻調整，新款「多功能盤」、「配菜盤」提升盛裝的實用性與用餐體驗，「主菜皿」則為輕量化陶瓷製成，更符合永續趨勢，整體搭配上色彩層次豐富的美味佳餚，為旅客提供兼具味蕾享受與視覺美感的高空盛宴。 同步升級的還包括豪華經濟艙多項機上用品與餐飲服務，部分規格更接近商務艙水準，如獨立包裝手巾、雙色設計薄毯、舒適拖鞋及降噪耳罩式耳機等，全面強化長途飛行的自在感受；餐飲選擇也更加多元，新增商務艙同款氣泡酒、無咖啡因花草茶，並提供多款網路預選獨享餐，讓飛行途中的每一處細節皆能感受升級的尊榮體驗。 華航滿足中高端旅客對舒適與效率的重視，豪華經濟艙免費託運行李額度為2件，每件28公斤，規格優於國內航空業者。此外，搭乘777及A35時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冬季雪白花海！芬園鴛鴦梅盛開最佳賞花期到2月4日
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】冬日賞梅正當時！彰化芬園鄉花卉生產休憩園區上萬棵鴛鴦梅與五瓣梅全面盛 […]觀傳媒 ・ 14 小時前 ・ 發表留言