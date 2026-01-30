記得搶票！清明節連假三離島11.8萬座位 2/2開放訂位

民航局今(30)日宣布澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,440架次。2月2日起開放民眾訂位。 圖：翻攝自華信航空官網

[Newtalk新聞] 為因應清明節的4天連假，交通部民用航空局今(30)日宣布澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,440架次，計118,730個座位數，並自2月2日(週一)上午9時起開放民眾訂位。

今年清明節假期自4月3日(週五)至4月6日(週一)，共有4天連假，民航局指出，已規劃4月2日至4月7日為航空疏運期，共計6天。清明節連假以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

在各航線運能提供方面，民航局表示，將提供澎湖航線752架次、58,032個座位數；金門航線532架次、50,048個座位數；馬祖航線156架次、10,650個座位數；3離島航線共計提供1,440架次、118,730個座位數。已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次清明節連假，於尖峰時段4月2日至4日台灣本島出發往離島，以及4月5日至7日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

此外，假期期間適值霧季，航班容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件。







