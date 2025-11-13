記得改道！台61南下竹圍至大園路段明起夜間封閉施工
為辦理台61線主線南下22K -28K路段路面舖築作業，交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段將於明(14)日至16日每日晚間9時至隔日上午6時止，於台61線主線南下22K至28K竹圍至大園路段辦理封閉車道施工作業，如遇雨則將順延。
有關施工路段交通管制方式，北區養護工程分局表示，將封閉台61線主線南上22K至28k路段，請用路人由22K(竹圍)出口匝道下行台61線平面側車道續行；封閉台61線平面南下24K(沙崙)上行匝道，欲前往觀音地區之用路人請續行平面側車道至29K(大園)上行匝道進入台61主線，車行時間約增加10分鐘。請用路人行經該路段減速慢行及遵照交維設施指示通行，以維行車安全。
北區養護工程分局提到，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。
