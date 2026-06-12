記得改道！台66平鎮一外側上、下匝道6/15夜間起施工封閉

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交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段將於平鎮一外側上、下匝道辦理施工。示意圖：截自freepik

為辦理台66線道路設施改善，交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段將於6月15日至16日封閉台66主ㄕ東向平鎮一外側下匝道車道、台66主線西向平鎮一外側上匝道車道辦理路燈施工作業，施工期間進行交通管制，遇雨將順延。

北區養護工程分局表示，6月15日晚間10時起至隔日上午6時止，封閉台66線東、西向18k+500-19k+000平鎮一外側上、下匝道車道，施工期間欲往中壢、平鎮地區用路人，屆時請行駛內側車道至平鎮二下匝道；欲往新屋地區用路人，請續行平面車道或提前由平鎮二上匝道。請用路人行經該路段車輛遵循標誌及交管人員指示減速慢行，或提前改道行駛避開施工路段，以維行車安全。

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北區養護工程分局提醒，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

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