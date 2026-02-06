記得禦寒！週六寒流南下預計10日減弱 回暖時間曝光了

即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導

中央氣象署預報員鄭傑仁今（6）日下午說明，寒流明天（7日）逐漸南下，並且在週末及下週一（9日）影響天氣，屆時各地溫度明顯下降；預計下週二（10日）寒流減弱、溫度回升，但下週又會有另一波東北季風、大陸冷氣團南下，各地天氣又會轉變。

降雨趨勢部分，鄭傑仁提到，明天水氣偏多，北部、東半部、恆春半島有機會下雨，西半部山區局部降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區會有較大雨勢、時間長、範圍廣；週日（8日）降雨以桃園以北、東半部、恆春半島為主，西半部山區零星降雨，而南部平地週六晚上至週日清晨也有機會降雨，週日白天後預計南部降雨逐漸減少。

下週一（9日）至下週二（10日）水氣逐漸減少，限縮至基隆北海岸、東半部、恆春半島零星降雨，其他地區則是多雲到晴；下週三（11日）鋒面通過、冷空氣南下，北部、東半部、恆春半島等迎風面降雨會增加，中南部則有機會維持多雲到晴。預計下週四（12日）至下週五（13日）水氣減少，會再限縮至東半部、恆春半島。

降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢方面，鄭傑仁也說，明天白天清晨可能是北部、宜蘭最高溫，預計隨時間溫度會下降，而中、南、東部明天白天有機會20度或以上高溫；週日（8日）各地普遍高溫落在20度以下，尤其是北部及宜蘭整天高溫都不超過12、13度，其他地區早晚低溫陸續降至10到12度。

預計寒流下週一（9日）白天減弱，溫度稍微回升，不過要至下週二（10日）預計才會感受溫暖，各地溫度會回到20度以上，尤其南部有機會回到24度；下一波冷空氣則預計下週三（11日）、下週四（12日）會影響台灣，北部、東半部溫度有所下降，評估這一波冷空氣會在東北季風及大陸冷氣團之間。

溫度趨勢。（圖／氣象署提供）









