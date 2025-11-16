記得要儲水！ 高雄「這區」連2日停水8小時

高雄市林園區7條路16、17日實施停水。（示意圖／photoAC）

高雄市林園區因自來水管線汰換工程，部分路段今明兩天（16、17日）實施限時停水，影響時間為上午8時停水至下午4時，提醒有需要的民眾務必儲水備用。

台水公司公告指出，林園區中正路、力行路、北汕二路、北汕路、占岸路、東汕路、西汕路共7條路，今明兩天上午8時至下午4時，因為汰換管線必須暫時停水。

台水公司提醒，若建築物的自來水進水口低於地面，用戶在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染，也要注意關閉抽水設備電源，避免機器空轉造成損壞或引起其他安全風險。

台水公司表示，工程實際執行時，會儘量縮小停水範圍及時間，而在作業完成後即恢復供水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象，請諒察。

