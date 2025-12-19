「記得跟我爸媽說我很愛他們...」北捷恐攻釀3死 目擊者哽咽還原砍人現場：他拿長刀走來

台北捷運台北車站及中山站周邊19日發生隨機傷人事件，誠品南西商場一度陷入混亂。（Threads網友_tonyun提供）

「下一秒就看到一名男子手持一把很長的刀，朝人群砍過來，那一瞬間真的覺得自己可能會死...」北捷台北車站與中山站一帶今（19日）發生重大隨機傷人事件，警方調查指出，犯嫌為民國87年次男性。事件已造成3人死亡、7人受傷，案發當時正值人潮眾多時段，誠品南西商場內多名民眾目睹驚險過程，事後心有餘悸地在社群發文。

台北車站、中山站發生什麼事？隨機傷人釀3死7傷

警方指出，該起事件發生於台北車站及中山站周邊，犯嫌於公共場所持刀攻擊，造成多名民眾受傷。除了墜樓身亡的嫌犯外，傷者中有4人傷勢嚴重，經送醫搶救後仍有2人不治。

誠品南西目擊者還原現場 「真的以為會死」

多名目擊民眾事後在Threads發文分享當時經歷。一名在誠品南西4樓擺攤的民眾回憶，事發時突然看到人群神情驚恐地奔跑，尚未反應過來狀況，就看見一名男子持長刀朝人群揮砍，讓她一度認為自己可能無法逃離現場。

她指出，現場有女子因慌亂跌倒，她立刻上前將人拉起，兩人當場嚇到落淚，氣氛極度緊張。

躲進櫃子避難 目擊民眾：生死只在一瞬間

另一名同樣在誠品南西4樓的目擊者表示，當下只看到大量人潮往後方逃竄，卻幾乎沒有人敢出聲提醒。直到看見男子手持長刀朝自己方向靠近，才意識到情況失控，隨即蹲下躲進櫃子下方避難。

該名目擊者指出，她親眼看到嫌犯往手扶梯方向移動，疑似前往樓上書店，「現在回想起來仍全身發抖，真的是生死一線之間。」

遭砍路人告訴他「記得跟我爸媽說我很愛他們」

另有一名剛在中山站附近下班的民眾，正在逛誠品生活3、4樓一間店時，突然看見2位女生衝進來跟店員大喊「有人拿刀」，接著看到一群人逃亡般地往另個方向跑，黑衣男手上拿著一把刀，「沿路看到單獨的人就砍，當時他離我們不遠，我親眼目睹他砍了一個人後繼續往前走，甚至走了幾步還停下來回頭看我們的方向」。

該名民眾接著說，被砍的路人倒下之後，嫌犯就往下走，「我們一群人衝過去，我趕緊脫下外套幫他止血，不停地打110跟119，一路上瘋狂跟他講話祈禱他能撐過去」。

原PO哽咽說到：「救護車來得有點慢，感覺他的意識逐漸消失，他甚至告訴我們：『記得跟我爸媽說我很愛他們！』」而原PO也不忍地回：「你不會死！撐下去！」受了不小驚嚇地他，最後說：「真希望當下可以阻止那個人就好了。」

