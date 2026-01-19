記得雷曼兄弟嗎？投資神作《FX 戰士久留美》宣布改編電視動畫 預定今年開播

《FX戰士久留美》畫風可愛，內容卻無比殘酷，是投資風險神作。翻攝X＠fxkurumi_info



日本漫畫《FX 戰士久留美》（FX 戦士くるみちゃん）今天（1/19）公告改編電視動畫，預計將在2026年開播。劇情描述女大學生久留美為了拯救在雷曼兄弟事件中將家中2000萬圓賠光的媽媽，誓言透過FX（Foreign Exchange，外匯交易）賺錢，卻經歷許多恐怖事件的故事。

《FX 戰士久留美》漫畫原作是でむにゃん，作畫為炭酸だいすき，今天宣布改編電視動畫後也釋出宣傳片，引發動漫迷關注。

這次改編電視動畫，將由鈴木愛奈聲演主角久留美。主要製作團隊部分，動畫製作由Passione 負責、導演為小川優樹、豬原健太負責系列企劃及劇本。目前動畫預定2026年年內開播。

作者でむにゃん針對這次改編動畫表示：「《FX 戰士久留美》奇蹟的動畫化！這些都是拜支持作品的讀者以及相關人士所賜，非常感謝！由我的負面能量所誕生的 FX...究竟會成為怎樣的動畫呢？我非常期待！」

負責漫畫作畫的炭酸だいすき則是提到：「感謝大家的溫情支持，《FX 戰士久留美》決定改編動畫了！這些都是藉由每位讀者的支持與感言，以及不斷的追著連載觀賞、日積月累而來的成果，作品才能以其他媒體形式呈現。製作團隊正在滿懷熱情的製作當中，相信屆時能呈現動畫獨有的嶄新魅力。敬請期待動畫的開播。」

幫主角久留美配音的聲優鈴木愛奈指出：「這次我將參與《FX 戰士久留美》飾演久留美一角！以 FX 為題材的動畫、漫畫可說是相當少見呢！當時讀了原作，第一次瞭解到 FX 是怎樣的東西，沒想到竟如此可怕。雖說原作的畫風超級可愛，內容卻無比殘酷！獨自一人坐在桌前，寂靜中手不斷顫抖，只有自己心臟聲響的空間中，因為 0.1日圓的變化而感到開心、時而哭泣，這究竟是天國還是地獄？你所做的選擇會左右人生！豈止是手心流汗，根本是過於寫實的 FX 世界，而我也會努力詮釋主角演出！」