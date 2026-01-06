記得領！彰化生育補助加碼了 生第3胎送8萬元現金

〔記者張聰秋／彰化報導〕記得領！今(2026)年開始，彰化縣推出358生育補助加碼政策，以減輕家庭養兒育女的經濟壓力，針對生產與育兒政策採取「生越多、補助越多」的方案，生育補助由原本每胎3萬元，調整為第一胎3萬元、第二胎5萬、第三胎(含)以上8萬元，民眾於戶政事務所辦理出生登記時即可一併申請，盼讓年輕家庭願生、敢生。

根據統計，2024年彰化縣一年新生兒出生人數9003人，2025年6900人左右，過去每年第三胎約200多人，今年政策調整並加碼，從元旦上路至今6天來，已有新手爸媽申請首胎3萬元補助，申請第二胎補助的也有，第三胎尚未受理到申請文件。

廣告 廣告

目前補助金發放以現金為主，好比是大紅包，祝福爸媽們弄璋、弄瓦之喜。不過，縣議員楊子賢表示，補助金額提高固然是美意，但領取大額現金的現行做法已不合時宜，建議縣府應儘速比照其他縣市，增設匯款選項，讓新手爸媽安心在家育嬰，不必再為領現奔波。

對此，社會處代理處長涂敏群表示，要不要增設非現金的領取選項，尚在研議中，尚未確定，目前仍以領現金為主。

【看原文連結】

更多自由時報報導

暖冬12月蛇仍活躍 屏東果園至少4尾蛇連續中網

LTN投票箱》告別2025 你覺得哪ㄧ句話堪稱去年「洗腦金句」？

高鐵延伸屏東計畫 高雄市區明挖工程長度擴增至逾5公里

最低溫都在中南部！氣象專家曝原因「比北部更冷」

