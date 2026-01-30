記性差元凶曝光！專家列「5傷腦地雷」：熬夜、炸物都中

生活中心／吳宜庭報導



記性變差、情緒起伏大、專注力下降可能與長期生活習慣不良有關。營養師彭逸珊指出，大腦是身體的「總司令」，若飲食與作息長期失衡，容易讓身體陷入慢性發炎狀態，不僅影響情緒與記憶力，還可能加速腦部老化，增加慢性病風險。她提醒，與其等到問題出現才補救，不如從日常細節開始護腦。









記性差元凶「熬夜、炸物」都上榜！專家列「5傷腦地雷」：情緒不穩 專注力也亮紅燈

營養師提醒，脂肪酸失衡、吸菸、嗜吃炸物、熬夜與過量精緻糖，皆是常見的5大傷腦習慣。（圖／翻攝自愛健康營養師 珊珊臉書）

彭逸珊在臉書粉專「愛健康營養師 珊珊」分享現代人常見的5大傷腦壞習慣，呼籲民眾提高警覺：

● 脂肪酸攝取失衡：Omega-3與Omega-6比例失調，外食族、少吃魚者特別容易發生。

● 攝取過多精緻澱粉與糖：易產生糖化終產物（AGEs），促進身體發炎，使慢性病風險增加。

● 吸菸或暴露於菸害環境：包含二手菸、三手菸，會增加自由基與發炎物質，造成身體負擔。

● 常吃油炸、燒烤食物：油類經過高溫油炸容易變質，吃進身體不僅促發炎還老化的快。

● 長期熬夜、睡眠不足：長期睡眠不足不僅容易造成肥胖，也不利於大腦在夜間清除廢棄物質。

除了避開地雷行為，彭逸珊也提出5大健腦好習慣，幫助抗氧化、穩定情緒：

● 攝取多樣化蔬果：富含植化素，有助抗氧化。

● 使用好油、適量吃魚：如橄欖油、苦茶油，每週2至3次魚類平衡脂肪酸。

● 規律作息與充足睡眠：固定睡眠時間、加上充足睡眠(7~8小時)，可以平衡荷爾蒙分泌，讓大腦充分修復。

● 重視腸道健康：增加膳食纖維、適量發酵食品，腸腦軸健康更穩定。

● 舒壓：避免長期壓力累積，降低失眠與慢性疲勞風險。

她強調，想要記憶力好、情緒穩，其實不必仰賴補品，從年輕開始培養良好飲食與生活習慣，就是最實在的健腦之道。





