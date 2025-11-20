記憶中的味道變了？麥當勞奶昔回歸 為1成分網友兩派爭論

麥當勞睽違9年回歸的奶昔昨日上市，引爆排隊熱潮。（麥當勞提供）

麥當勞睽違9年回歸的奶昔昨日上市，引爆排隊熱潮，不過有人喝完產生「味道變了」的想法，因此就提出問題詢問網友，不過鄉民則因為有沒有碎冰分成兩派，不少人直言「我印象沒碎冰，就和超甜霜淇淋味道類似」，另派則稱「印象中有碎冰口感 +1」

有鄉民今（20日）於八卦板以「以前麥當勞奶昔是什麼味道？」為題發文，稱在他印象中麥當勞奶昔是「濃稠有很細的像碎冰塊的口感」，而非單純如蛋捲冰淇淋融化掉的感覺，不過他嘗試過回歸版的奶昔卻沒有那種口感，「問了幾個AI都說麥當勞有改過製作方式，是真的嗎？」

該篇貼文迅速引發熱議，發現大部分人變成兩派觀點，一派是說沒有碎冰、另一派則稱有，「奶昔哪來的碎冰塊…不就超級甜的融化霜淇淋」「你是當星冰樂嗎哪來碎冰」「印象中，濃稠黏黏又死甜」「我印象沒碎冰，就和超甜霜淇淋味道類似」「小美冰淇淋用喝的87趴像」「碎冰是吃到盜版嗎XD」。

「印象中有碎冰口感 +1」「當時就是裡面的碎冰緩和一點噁心感」「我也記得有一點碎冰感，是沒有到飲料店沙冰的狀況，但還是有些微的」「有些微碎冰顆粒，非常碎的那種」「小時候喝的絕對有碎冰感，跟融化冰淇淋不一樣」也有人分析「2016年11月停賣的，已經9年了，這9年有些人的味覺跟大腦改變了有可能」。

