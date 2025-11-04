記憶力變差是大腦在求救！各大研究都推薦的防失智飲食
記憶力越來越差，不是老了，是大腦在求救！營養師薛曉晶指出，阿茲海默症被稱為「第三型糖尿病」，與腦部胰島素敏感度下降有關。研究顯示，採取正確的飲食策略不僅能預防失智，還能延緩腦部退化，推薦結合地中海與DASH飲食的「MIND飲食」，有效提升腦部健康，為記憶力築起保護屏障。
莓果與堅果是大腦的超級食物
藍莓、草莓等莓果類水果富含花青素，是大腦健康的重要守護者。薛曉晶表示，根據《Nutrients》2023年的系統性回顧研究，花青素能有效清除自由基、保護神經元，預防認知功能退化。建議早餐可選擇無糖優格搭配藍莓與堅果，不僅提供豐富抗氧化物質，還能啟動腸腦連結，為一整天的腦力活動奠定基礎。
看更多：54歲才念大學 她從木工到志工 自製香包結合樂齡玩具 助長者延緩失智
魚類與橄欖油為大腦提供關鍵營養
午餐攝取富含Omega-3的魚類與橄欖油對大腦健康至關重要。薛曉晶解釋，《European Journal of Clinical Nutrition》研究證實，橄欖油與深色蔬菜的攝取與認知能力呈正相關。她建議午餐可搭配橄欖油炒菠菜、烤鯖魚與薏仁紅藜飯，這樣的組合不僅有助抗發炎、保護腦血管，還能穩定血糖，為下午的腦力工作提供持續能量。
晚餐輕盈有助夜間記憶鞏固
晚餐的選擇直接影響夜間腦部的修復與記憶鞏固。薛曉晶推薦晚餐選用番茄芹菜湯、烤南瓜和蒸嫩豆腐等輕盈食物，豐富的抗氧化物質與適量蛋白質有助於腦部修復，同時不會增加消化負擔，讓大腦在夜間能更有效地進行記憶整合。
看更多：素食營養不良、不健康？世界權威機構背書：植物性飲食控糖防癌、護心血管
MIND飲食是延緩腦部老化的關鍵策略
MIND飲食是專為延緩大腦老化與預防失智症設計的飲食模式。薛曉晶說明，這種飲食法結合地中海飲食與DASH飲食的精華，強調每日攝取深色蔬菜與全穀類，每周規律食用莓果、豆類與魚，同時限制紅肉、奶油與甜食的攝取。研究顯示，遵循MIND飲食原則的人，腦部功能表現可比實際年齡「年輕7歲」以上，是預防失智的黃金飲食策略。
看更多：日本調查60年：上萬名老人長壽關鍵！降三酸甘油酯、壞膽固醇 健康延壽
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／薛曉晶營養師
更多健康2.0報導
他每天喝這杯數咖啡害罹骨鬆「骨質老10歲」！醫：3大錯誤習慣害的
健保長期給付連續血糖監測有望！石崇良允年底前研議放寬給付限制
跑到膝蓋不會彎！43歲的他靠針灸擺脫「跑者膝」 告別疼痛重返賽道
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
早餐蛋餅這樣吃！增肌減脂完美搭配 專家推薦5吃法 1作法是低卡零食
早餐愛吃蛋餅嗎？不論是餅皮軟Q或金黃酥脆的蛋餅，都各有擁護者，但蛋餅多用油煎，熱量高嗎？對於想減脂控制體重的民眾，可以用蛋餅當早餐嗎？營養師孫語霙分享5種低卡蛋餅吃法，每捲不超過450大卡，還能吃到均健康2.0 ・ 55 分鐘前
紅肉吃怕了！她靠「1杯汁」竟補血成功 營養師提醒3種人慎喝
補鐵除了吃紅肉，還有別的選擇嗎？有一名洗腎患者靠每天少量甘蔗汁來補鐵，竟改善了血紅素不足的問題。甘蔗汁真能補血嗎？甘蔗汁有哪些功效營養？什麼人喝甘蔗汁要注意？ 洗腎加經血過多長期貧血 改喝甘蔗汁健康2.0 ・ 55 分鐘前
等電梯、吹頭髮也能瘦！醫師也在做8個「不流汗小動作」照樣燃脂
每天忙到沒時間運動？其實你早已擁有「偷偷變瘦」的機會。不需流汗、不必換衣服，醫師教你利用日常瑣碎時刻，也能輕鬆養出好代謝！ 你每天都有「變瘦的機會」 8個無壓力微運動 「你以為沒時間運動，其實健康2.0 ・ 55 分鐘前
讓大腦洗乾淨！醫師揭大腦排毒機制 「1睡姿」能預防失智
早上起來覺得「腦霧」，記憶力變差、反應力下降，擔心自己是不是提早老化，有失智的風險？張家銘醫師在臉書粉絲專頁提醒，現代人長期睡不好、熬夜或壓力大導致淺眠，讓大腦內的「膠淋巴系統」無法出來工作，導致廢物累積，引發慢性發炎與神經退化，他建議透過生活習慣改善，「讓腦流動起來，記憶就會回來。」鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
太晚吃早餐恐早死！別超過「這時間」 研究：延後1小時死亡率增11%
吃早餐的時間會影響健康？食安專家韋恩（楊世煒）指出，一項研究發現，早餐早一點吃比較好，早餐太晚吃容易早死。專家指出，若早餐時間從7點半推遲1小時，則在這34年間的研究期間死亡率將增加8%至11%。鏡報 ・ 2 小時前
廚餘未蒸煮疑破口 宰運禁令拚立冬解禁1／中央疫調出爐！台中「非洲豬瘟」單一案例 病毒疑來自「廚餘」
非洲豬瘟案例疫調結果今（3日）出爐，農業部研判病毒來源，極大可能就是案場沒落實蒸煮廚餘。調查發現台中這間養豬場，今年四月開始，竟然只買了兩桶瓦斯，這兩桶到現在都沒用完，等於廚餘根本沒有經過完整的烹煮處理。而梧棲清潔隊的廚餘，更是流向其他養豬場，讓陳時中批評地方防疫鬆散，要說邊境是豬瘟破口，真的太牽強。農業部長陳駿季則表示，如果後續檢測無新感染，11月7日可望解除市場禁宰令，但「廚餘養豬」暫時不會解禁。鏡新聞 ・ 13 小時前
市值型、主動型ETF 逆勢衝
台股頻創新高下，獲利了結賣壓顯現，最新統計顯示，台股ETF受益人數單周流失2.6萬人，不過含積量高的市值型ETF人氣逆勢走強，主動式台股ETF也靠績效持續維繫人氣；債券ETF受益人數則持續減少，今年來多靠短債、非投資等級債撐住人氣。工商時報 ・ 4 小時前
中國大閘蟹驗出禁藥 3915公斤不准進口 好市多甜橙也被攔
知名大賣場好市多進口的澳大利亞甜橙卡關，食品藥物管理署在邊境查驗時驗出含有不得檢出的農藥，因此必須在邊境銷毀或退運，不得進口。同時，邊境查驗還發現一批中國大閘蟹含有不得檢出的動物用藥，也必須銷毀或退運健康2.0 ・ 55 分鐘前
錢越多越疼老婆！3大星座男「致富後寵妻行為」閃瞎全網 嫁對等於中頭獎
「男人有錢就變壞」這句話對這三個星座男完全不適用！他們沒錢時願意陪妳吃路邊攤，富起來後更是第一時間幫妳升級人生。這三位「越成功越專情」的代表，根本是幸福潛力股！姊妹淘 ・ 55 分鐘前
飛航組員休時不足挨罰百萬 華航將提行政救濟
（中央社記者余曉涵台北3日電）桃園市政府勞動局日前認定，華航的飛航組員違反勞基法的繼續工作4小時有30分鐘休息時間規定，依法裁罰新台幣100萬元。華航表示，均依民航法規辦理，將尋求行政救濟。中央社 ・ 10 小時前
Alphabet擬發行巨額公司債，美國公債週一報價走跌
【財訊快報／劉敏夫】美國公債價格週一下跌，引領殖利率上揚，主要受到有關谷歌母公司Alphabet尋求發行巨額公司債的消息影響。根據債券交易報價，2年期公債價格下跌，殖利率上揚3.09個基點，報3.6045%；5年期公債價格下滑，殖利率上漲3.47個基點，報3.7218%。10年期公債價格滑落，殖利率上揚3.29個基點，報4.1104%的水準；30年期公債價格下跌，殖利率上揚3.97個基點，報4.6908%。熟知內情的消息人士透露，谷歌母公司Alphabet已將美元公司債發行規模提高至175億美元。Alphabet的債券發行最初預計規模為150億美元，緊隨Meta Platforms Inc上週發行300億美元債券，Meta創下今年以來規模最大的美國高評級債券發行。在ISM報告顯示支付價格指標下降後，美債壓力短暫獲得舒緩。由於美國政府繼續停擺，官方經濟數據發布中斷。財訊快報 ・ 30 分鐘前
韓流席捲ITF旅展！ 朴寶劍、SEVENTOEIGHT帶你「從螢幕走進現場」
韓國觀光公社宣布，將以「韓食與韓流」為主題，盛大進駐「2025 ITF 臺北國際旅展」（11月7日至10日）。韓國館現場不僅重現韓國在地市場氛圍，提供韓食教學與傳統DIY，更設置「朴寶劍ZONE」讓粉絲體驗追星快感。此外，男團 SEVENTOEIGHT、女團 GENBLUE 幻藍小熊將現場互動，加上每日機票抽獎，打造一場「從螢幕走進現場」的沉浸式韓國文化之旅。今年韓國館（南港展覽館 J708）以「韓食與韓流」為兩大主題，為臺灣民眾帶來最道地的韓國文化體驗：重現韓國市場： 現場重現韓國在地市場氛圍，每日舉辦一場韓食教學及試吃活動，民眾有機會品嚐到辣炒雞排、安東燉雞、光州肉餅或馬鈴薯煎餅等經典韓式美食。傳統工藝DIY： 每日固定時段提供韓國傳統DIY體驗，讓民眾親手製作韓國特有的傳統工藝燈籠，並將精美的手工藝品帶回家。集章兌換美食： 完成館內集章活動，還有機會兌換多款韓國熱門美食及傳統小物，包括辣炒年糕、香蕉牛奶、海苔、脆皮蛋糕、Kingdom Friends 頸枕等，每日數量有限，換完為止。韓國觀光公社台北支社支社扈受暎表示：「K-內容已成為韓國旅遊的最佳導覽員。本次ITF將以美食、流行台灣好新聞 ・ 1 小時前
【土象星座運勢】11/4 金牛座價值展現、處女座合作可期、摩羯座留心競爭
★金牛座：低調生活，默默學習。容易在重要的時刻展現價值。留心意外挑戰。 ★處女座：商業財旺，合資合夥、合作互利可期。慎防家人衝突，家和萬事興。 ★摩羯座：容易代表自家人發言，尋求合作發展的機會。留心有潛在競爭出現。太報 ・ 1 小時前
52歲女咳嗽、大笑就尿失禁！醫曝原因喊很常見 3族群高風險
更年期到了，不少過去沒有的症狀都會跑出來，有時候還會發生令人尷尬的事。泌尿外科醫師曲元正就分享一起個案，有位52歲的林小姐只要咳嗽或大笑，就會不受控制地尿失禁，令她感到尷尬又煩躁，不敢參加聚會或外出運動。進一步了解才發現，她身上還發生許多更年期的症狀。三立新聞網 setn.com ・ 23 分鐘前
OPPO Find X9 Pro 開箱評測｜2 億哈蘇長焦、原色真彩鏡頭登場！
OPPO 今年的旗艦主打 Find X9 / Find X9 Pro，不只在外觀上延續 Find 系列的簡約與高質感，一體式冷雕玻璃機身、超窄平面螢幕，帶來更俐落的旗艦手感；影像部電腦王阿達 ・ 18 小時前
ATM提款新制！百間郵局「這時段」領錢上限縮減至１萬，有錢也領不出來
近年來詐騙集團手法日益翻新，利用車手深夜時段於各大金融機構ATM提領贓款的情況愈發猖獗。為有效防堵不法集團洗錢行為，維護民眾財產安全，中華郵政自今年8／26起針對全台「車手熱點」郵局ATM實施夜間單筆食尚玩家 ・ 55 分鐘前
千萬別亂插！「這3種USB裝置」恐害筆電中毒、主機板報銷…很多人都不知道
現代USB孔已是許多電子產品不可或缺的設計，隨著技術演進，USB孔不僅能連結耳機、無線滑鼠或鍵盤等設備、進行超高速資料傳輸，還能提供高功率電力輸出。不過，雖然USB孔看似萬能，但有些東西絕對不要插進電腦或筆電的USB孔中，否則可能會造成裝置損壞，甚至嚴重的資安風險，科技媒體《BGR》也未眾人整理出以下幾項使用USB的注意事項，更建議民眾應購買知名品牌、具信譽的USB產品，以免因小失大。鏡報 ・ 16 小時前
舊疾送精神專科醫院！民宿女管家控：被關「小黑屋」毆打…院方說話了
屏東某精神專科醫院遭控毆打病患，一名在墾丁某民宿工作的女管家，日前因酒後，尾椎神經舊疾復發被轉至該院救治，未料，在院8天家人不僅無法探視，出院後，還指控醫院把人關「小黑屋」毆打；關於此案，縣府衛生局獲報展開調查，醫院也發聲明駁斥此事，否認有不當行為。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
大馬政府駁「救護車遲1小時」 謝侑芯閨蜜嗆黃明志：說謊垃圾
「創作鬼才」黃明志驚傳涉及台灣「護理師女神」謝侑芯命案！大馬警方證實，黃明志尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應，他則發聲否認涉毒更反控「救護車遲到將近1小時。」不過，大馬衛生部昨（4日）駁斥強調並未延誤救援。對此，謝侑芯的閨蜜謝薇安也再向黃明志開嗆「說謊的垃圾！」自由時報 ・ 1 小時前
粿粿落淚博同情！范姜彥豐遭公審「軟飯男」 律師親上火線爆氣回嗆
范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，更痛斥2人「道德淪喪」。事後，王子承認與粿粿的交情「超過了朋友間應有的界線」，粿粿落淚坦言確實有「逾矩行為」。事件延燒至今，范姜彥豐因此遭諷「吃軟飯」、「軟飯男」，他的委任律師蔡鈞如看不下去，親上火線回應酸民對案情的質疑。自由時報 ・ 1 小時前