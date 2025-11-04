記憶力變差是大腦在求救！各大研究都推薦的防失智飲食

記憶力越來越差，不是老了，是大腦在求救！營養師薛曉晶指出，阿茲海默症被稱為「第三型糖尿病」，與腦部胰島素敏感度下降有關。研究顯示，採取正確的飲食策略不僅能預防失智，還能延緩腦部退化，推薦結合地中海與DASH飲食的「MIND飲食」，有效提升腦部健康，為記憶力築起保護屏障。

莓果與堅果是大腦的超級食物

藍莓、草莓等莓果類水果富含花青素，是大腦健康的重要守護者。薛曉晶表示，根據《Nutrients》2023年的系統性回顧研究，花青素能有效清除自由基、保護神經元，預防認知功能退化。建議早餐可選擇無糖優格搭配藍莓與堅果，不僅提供豐富抗氧化物質，還能啟動腸腦連結，為一整天的腦力活動奠定基礎。

魚類與橄欖油為大腦提供關鍵營養

午餐攝取富含Omega-3的魚類與橄欖油對大腦健康至關重要。薛曉晶解釋，《European Journal of Clinical Nutrition》研究證實，橄欖油與深色蔬菜的攝取與認知能力呈正相關。她建議午餐可搭配橄欖油炒菠菜、烤鯖魚與薏仁紅藜飯，這樣的組合不僅有助抗發炎、保護腦血管，還能穩定血糖，為下午的腦力工作提供持續能量。

晚餐輕盈有助夜間記憶鞏固

晚餐的選擇直接影響夜間腦部的修復與記憶鞏固。薛曉晶推薦晚餐選用番茄芹菜湯、烤南瓜和蒸嫩豆腐等輕盈食物，豐富的抗氧化物質與適量蛋白質有助於腦部修復，同時不會增加消化負擔，讓大腦在夜間能更有效地進行記憶整合。

MIND飲食是延緩腦部老化的關鍵策略

MIND飲食是專為延緩大腦老化與預防失智症設計的飲食模式。薛曉晶說明，這種飲食法結合地中海飲食與DASH飲食的精華，強調每日攝取深色蔬菜與全穀類，每周規律食用莓果、豆類與魚，同時限制紅肉、奶油與甜食的攝取。研究顯示，遵循MIND飲食原則的人，腦部功能表現可比實際年齡「年輕7歲」以上，是預防失智的黃金飲食策略。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／薛曉晶營養師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章