記憶力變強又抗老化！抗腦霧神食材每天吃「這一色」 醫師也在吃

你是否常在工作一整天後覺得腦袋卡卡、記憶力變差，甚至有時像「當機」一樣無法思考？這種狀況，不只是疲勞使然，背後可能與大腦慢性發炎、氧化壓力有關。醫師建議，多補充「1顏色」天然食材，讓腦袋清醒不卡關！

黑色系食物好處多！醫自曝吃「腦力救援餐」

三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，近期美國研究顯示，像黑木耳、海帶芽、海藻等黑色系食材，含有豐富植化素，不僅能對抗自由基引發的氧化壓力，還有助於改善記憶力與認知功能。他分享自己在工作用腦過度、感到腦霧時，會準備一盤由黑木耳與海藻沙拉組成的「大腦救援餐」，幫助提神清腦。

蕭捷健強調，關鍵成分之一是存在於褐藻類中的「藻褐素」（fucoxanthin），這種天然色素是海藻為了在深海弱光環境中生存所演化出的機制，能額外吸收藍綠光波段的能量，進入人體後，也具備強大的抗氧化功能。

蕭捷健進一步引用2024年美國德州進行的一項臨床試驗，該研究針對60～75歲、已有記憶力退化的族群，進行為期12周的藻褐素補充，結果發現參與者的視覺記憶提升15％、工作記憶提升12％，同時血液中的氧化壓力指標MDA下降約18％。而動物實驗也顯示，藻褐素可幫助阿茲海默症小鼠在迷宮測驗中取得更好成績，並顯著降低腦部發炎反應。

森林裡的補腦食材 黑木耳藏大腦保護力

除了海藻外，來自森林的「黑木耳」也是提升腦部健康的利器。黑木耳所含的β-葡聚醣是一種多醣體，能活化名為Nrf2的細胞抗氧化防禦機制，進而啟動SOD與GSH等抗氧化酶群，協助清除體內自由基。根據動物實驗，黑木耳多醣除了有助於改善糖代謝，也可減少氧化損傷，間接保護神經細胞功能。

蕭捷健解釋，大腦中的慢性發炎會干擾神經訊號傳遞，甚至促進類澱粉蛋白沉積，這些異常蛋白一旦累積過多，可能成為阿茲海默症的病理基礎。因此，平時攝取藻褐素、黑木耳多醣等植化素，有助於減少發炎、對抗氧化壓力，維持腦神經的順暢運作。

沖繩飲食不只延年益壽也顧腦力

他也提到，以沖繩為代表的長壽飲食文化，長年強調海藻、地瓜、苦瓜等天然食材的攝取，當地百歲人瑞的密度位居世界之冠，顯示均衡飲食對維持大腦與全身健康確有幫助。

蕭捷健建議，日常飲食不妨來點黑色食材，幫大腦補一補，想要遠離腦霧、提升專注與記憶力，與其依賴保健品，不如從天然食物中取得幫助。吃得對，腦袋才會順！

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／蕭捷健醫師

