記憶力退步、工作表現下降⋯醫揭4徵兆恐是「早發性失智症」惡化更快

不是高齡才會失智！隨著人口高齡化，失智症逐漸成為台灣家庭必須面對的重要健康議題，但醫師提醒，失智症並非只發生在高齡族群，近年也出現愈來愈多仍在職場、家庭責任最重的「早發性失智症」患者，對個人與家庭帶來更沉重的衝擊，若出現4大症狀恐是早期失智症警訊。











恩主公醫院神經內科主任孫瑜表示，早發性失智症多在65歲以前發病，部分患者40、50歲就出現記憶力與執行功能明顯退化，這些患者仍在職場打拼、孩子還在求學階段，卻因記憶力、專注力與執行功能退化，逐漸無法勝任原有工作。

早發性失智症惡化速度更快



孫瑜說明，國際權威期刊《美國醫學會雜誌．神經病學》（JAMA Neurology）研究推估，在30～64歲的族群中，早發性失智症的標準化盛行率為每10萬人中有119人，換算全球約有390萬早期失智症患者，值得民眾關注。

「很多患者自己最先察覺異常，原本可以輕鬆完成的事情，開始變得力不從心。」孫瑜指出，這也導致部分患者被迫提早退休或留職停薪，對家庭經濟與照顧結構造成沉重壓力。

孫瑜說，早發性失智症的病程惡化速度，往往比年長者更快，「臨床上幾乎是在和時間賽跑，短短1年內，認知功能就可能出現明顯下滑，患者與家屬都能清楚感受到變化。」由於病程惡化速度快，改善生活習慣對病程的延緩效果不大，亦凸顯其早期接受治療的重要性。





生活型態調整延緩效果有限



針對不少民眾關心，調整生活習慣是否能延緩失智症。孫瑜提到，規律運動、健康飲食、良好睡眠與社交互動，對整體腦部健康確實有正面幫助，也有助於減緩失智症的整體惡化。不過針對早發性失智症患者，單靠生活習慣調整，對延緩病程的效果相對有限。

孫瑜進一步解釋，由於這類患者的惡化速度較快，僅靠非藥物方式，往往難以有效阻擋疾病進展。「這也是為什麼早發性失智症患者，更需要及早接受專業評估與醫療介入。」





失智症新藥注重早期介入



2025年衛福部食藥署已核准2款適用於阿茲海默症早期患者的針劑失智症新藥，包括「樂意保」（Leqembi）以及「欣智樂」（Kisunla），皆屬於單株抗體藥物，符合治療條件的對象需透過靜脈注射進行治療。

孫瑜強調，過去失智症治療多以「改善症狀」為主，藥物著重於暫時提升認知表現，無法真正介入疾病本身的進程。而新型阿茲海默症藥物，則是首次嘗試針對腦內致病的「類澱粉蛋白」進行清除，目標是減慢疾病惡化速度，而非僅止於症狀控制。

孫瑜提醒，新藥治療並非人人適合，必須先確認是否為阿茲海默症，且屬於輕度或早期階段。目前臨床上常使用的精準診斷方式，包括類澱粉蛋白正子造影（PET），約20分鐘即可完成檢查並評估腦內蛋白沉積狀況；部分患者也可透過腦脊髓液檢測作為輔助判斷。此外，若合併嚴重腦血管疾病、反覆出血或水腫風險高者，可能不適合接受此類治療。





4大徵兆恐是失智症警訊



臨床研究顯示，對於仍處於早期、腦內類澱粉蛋白尚未大量堆積的患者，新藥效果相對明顯；越早開始治療，延緩退化的潛力越高。孫瑜說：「對病程進展快、又正值家庭與職場關鍵階段的早發性患者而言，這是一項真正搶時間的治療選項。」

孫瑜呼籲，若出現記憶力明顯退步、工作表現下降、處理事情變慢、判斷力改變等4大徵兆，且已影響到生活或工作，就要當心可能是失智症警訊，應及早就醫評估。早期發現，不只是為了治療，而是為自己和家人保留更多選擇的空間，失智症不再只是被動接受的疾病，越早介入，越有機會延緩衝擊、維持生活品質。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為記憶力退步、工作表現下降⋯醫揭4徵兆恐是「早發性失智症」惡化更快