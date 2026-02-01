記憶卡哇！群聯尾牙超級嗨 潘健成加碼獎金達同業13倍

潘健成加碼，群聯尾牙撒3.6億元獎金。

群聯電子今年尾牙超級嗨！因為執行長潘健成現場加碼抽中8萬元獎金的就有500位，10萬元獎金的也有100名員工抽中，當天發出的獎金總額高達3.6億元，相當於同業慧榮的13倍。

受惠於Flash價格飆漲，群聯去年12月的營收創下歷史新高紀錄，年增高達93％，累計去年全年營收也首度突破7百億元大關，潘健成日前接受本刊專訪時開心的說，今年營收突破千億元不難，果然尾牙也給了員工超好的獎金過好年。

針對群聯的尾牙給員工的獎金超大方，網路上也引起討論，網友用當紅的日本漫畫吉伊卡哇諧音梗開玩笑的說，群聯是記憶卡哇，果然相信潘董，讓群聯帶大家飛高高，邁向三千（股價），今年還有哪一間尾牙給到這麼好嗎？哈哈獎多半個月薪水，太值得紀念了！好好喔，羨慕啊啊啊！

