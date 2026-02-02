記憶卡蛙別慌！美股早盤SanDisk重振漲7%

▲美股2日早盤主要指數開低走高，記憶體族群股價表現重新奮起。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美股主要指數今(2日)早盤開低走高，記憶體族群從上周五的恐慌式跌幅中甦醒，兩大指標SanDisk與美光，今日開盤分別上漲逾7%及2%。

美股四大指數周一早盤，截止至台灣時間晚間11時，道瓊工業指數上漲188點或0.39%、那斯達克指數開低走高小漲18點、標普500指數同樣開低走高小漲7點、費城半導體指數小漲39點或0.49%。

個股部分，記憶體族群從上週五劇烈崩跌後爬起，SanDisk早盤勁揚逾7%、美光上漲約2%、威騰電子漲近4%、希捷科技漲逾4%。

其餘科技股部分，台積電ADR小漲近1%、蘋果漲幅達1.6%、輝達再度下探，跌幅2%；微軟在上周重挫後股價低迷，周一持續以小跌開出；甲骨文股價罕見止跌，小漲2%。

根據路透報導，市場研究調查機構集邦(TrendForce)週一表示，受人工智慧熱潮帶動，已上調晶片價格預測，並預期今年 1 至 3 月期間，一般型 DRAM 的合約價格將較 2025 年最後一季大幅上漲 90% 至 95%。

TrendForce 先前對今年第一季動態隨機存取記憶體（DRAM）的價格漲幅預估為 55% 至 60%。

TrendForce 在聲明中提到，「2026 年第一季持續強勁的人工智慧與資料中心需求，進一步加劇全球記憶體供需失衡的狀況，進而提高供應商的定價權。」

