記憶堪憂？忘了曾聘徐春鶯任新住民委員 蔣萬安竟反嗆民進黨雙標

民眾黨新住民委員會主委、中配徐春鶯，險列入該黨不分區立委名單，現在因涉犯反滲透法等罪被羈押禁見。不過，民進黨台北市議員簡舒培今（1）日下午質詢台北市長蔣萬安，2023年6月6日蔣市府聘為新住民事務委員會委員，但蔣萬安完全忘了有聘用一事，一開始稱應是前市府聘用，後來雖揚言會請民政局依相關規定追究調查，但突然又批民進黨不要雙標，使得兩人在現場開吵，相關畫面也隨之曝光。

簡舒培今日下午在台北市議會就徐春鶯一事，質詢蔣萬安問是否得知對方曾任台北市政府新住民事務委員會委員？蔣萬安當場充滿疑惑地說，「應該是在前市府吧？」，簡舒培聽聞後直接說「自己聘她還不知道？」。

接著，簡舒培便問，明明2023年6月6日被台北市政府聘為新住民事務委員會委員，而且是送到市長室由市長聘任，怎麼會現在一問三不知？另，簡舒培質詢民政局長陳永德時更說，當對方被聘為新住民事務委員會委員，6天後跑去中國參加「民革上海委員會」座談，甚至想發動「帶台灣婆婆回家」計畫，而蔣萬安同年8月就要參加雙城論壇，時間點有沒有這麼巧合？究竟這個人到底沒有人推薦給蔣萬安？

民眾黨新住民委員會主委、中配徐春鶯。（圖／民視新聞資料照）

對此，蔣萬安則回應，由於徐春鶯是上一屆的委員，因此即刻到2023年底就停聘，而且今天才發現司法調查已經介入，涉相關違法也羈押，因此會請民政局依相關規定追究調查；不過，蔣萬安還喊說，希望民進黨不要雙標，民進黨也曾經聘過共產黨員擔任委員，並要求不要開上帝視角；簡舒培則回嗆不要吃到黃國昌的口水「問A答B」。

就當兩人發生爭執時，蔣萬安又說共諜是民進黨，簡舒培則立即回擊，民進黨對共諜也努力偵辦，但蔣萬安針對徐春鶯也好好調查，究竟誰建議蔣萬安聘用徐春鶯？

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

