記憶的溫度：竹山秀傳啟動「失智友善一條街」 以理解接納重織社區安全網

▲竹山秀傳啟動「失智友善一條街」。(竹山秀傳提供)

當世界漸漸褪色，記憶如流沙般消逝，失智症長輩最需要的不是同情，而是深層的理解與接納。一句「我忘了...」的背後，承載著一個家庭的沉重承擔，以及長輩努力想與世界連結、維持生活尊嚴的渴望。

根據衛福部及台灣失智症協會統計，台灣每年新增約二萬名 高齡失智人口，目前已有超過三十五萬個家庭 正面臨失智症的照顧挑戰。面對失智的問題，需要的不僅是專業的醫療照護，更需要社會大眾敞開胸懷，建立一個對失智者友善、且具備支持性的社區環境。

竹山秀傳醫院神經內科劉彥良主任指出，失智症並不可怕，它只是一種進行性退化的疾病。我們可以透過醫療延緩病程，但更需要社會的包容性環境來支持他們的日常。

過去，失智長輩可能因反應慢而在結帳時受到催促，那份無助與被排斥的愧疚感，往往成為他們不願走出家門的障礙。為此，竹山秀傳醫院共照暨遠距中心以鄰近的山崇社區為示範區，打造「失智友善一條街」。邀請山崇社區參與計畫的友善商家、店家員工與在地志工接受專業訓練。他們學會辨識失智者可能出現的行為（如記憶力減退、對時間地點感到混淆、重複詢問），並主動以平和語氣與微笑眼神關懷、運用簡單語句與動作輔助說明、傾聽並給予反應時間、提供休息，也協助聯繫家屬或通報單位。

現在，經過訓練的店員會主動伸出援手，向其他顧客友善說明，讓每一筆交易都充滿理解與耐心。這條街區已形成「看得見的守護網」，讓失智長輩能安心走進店家、參與活動、享受簡單的日常。

儘管失智症目前不可治癒，但延緩退化是關鍵目標。竹山秀傳醫院在南投縣內已經成立五個樂智學堂，地點涵蓋竹山山崇社區、中和社區、鹿谷彰雅社區、廣興社區，以及信義衛生所，服務將近六十位長輩。透過精心安排的課程與人際間的溫暖互動，希望有效延緩病情的發生與惡化程度。

目前，山崇社區已有包含山腳雞排、阿月小吃部、美味珍早餐店、大唐機車行、圓環火雞控肉飯、統一超商等多家在地商家加入此計畫。這條「失智友善一條街」有效打造了看得見的守護網，使失智者能夠更安心地走出家門、進行日常購物及參與社區活動。

竹山秀傳醫院也呼籲民眾一起提升對失智症的認知與接納程度，為失智者及其家庭提供實質的支持與便利。