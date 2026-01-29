記憶短缺史上首見 00980A搶攻AI記憶體商機

【記者柯安聰台北報導】聯準會本次會議維持政策利率在3.50%–3.75%不變，並終止自去年9月以來連續3次降息的步調。會後聲明指出，美國經濟以「穩健」速度擴張，並刪除了先前對就業市場「下行風險上升」的描述，顯示決策官員對勞動市場的擔憂有所緩解。科技股方面，記憶體產品傳出漲價利多，帶動族群股價全面走強。市場焦點同時聚焦於本週即將公布財報的多家科技巨頭，包括Meta、微軟、Tesla及蘋果。在重量級業績登場前，市場情緒保持樂觀，科技板塊買氣延續熱度。



在產業面，美國宣布未來10年將在新加坡投資240億美元，以因應全球記憶體需求快速成長，帶動市場對記憶體族群的期待。此外，CoreWeave與輝達（NVIDIA）進一步擴大合作，獲得20億美元投資，為AI供應鏈再添動能。野村投信表示，時序接近農曆長假，漲價效應延伸至各族群，強勢股呈現輪動走勢；北美暴風雪衝擊石化供給，帶動傳產、塑化與紡纖族群也同步轉強。整體而言，短線加權指數可望維持盤堅格局。



在半導體產業方面，野村投信全球整合投資方案部主管暨00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德分析，台積電先進製程需求強勁，帶動晶圓代工外溢效應，成熟製程需求同步增加，顯示市場對半導體設備需求的樂觀預期，相關代工價格續有調漲空間。聯電與世界先進受惠於營運改善屬長期利多，加上先進製程設備的高單價特性亦有助設備公司獲利成長。



游景德進一步分析，針對美國傳出擬對記憶體徵收100% 高額關稅的消息，雖然乍聽驚人，但市場普遍解讀為為川普慣用談判策略，目的在於推動廠商赴美設廠，而非真正重罰。實務上，記憶體原本就非大量直接出口至美國的產品，即便關稅落地，受影響的基礎相對有限；過去半導體關稅也多落在終端產品，而非晶片本身，因此對記憶體產業的實質衝擊評估有限。



從AI需求來看，游景德指出，本質為大量數據處理與吞吐，不只要求GPU效能，更需高速傳輸與儲存技術相配合。HBM（高頻寬記憶體）因其堆疊式結構，可提供極高頻寬並兼具低功耗，是AI晶片不可或缺的關鍵元件；可視為多層高速公路疊加的立體交通網，使資料讀寫速度大幅提升。NAND負責承載AI推論過程所產生的海量資料，屬於儲存端的重要角色；DRAM則關係到AI模型的短期記憶能力，缺一不可。近年南韓記憶體大廠將產能大量轉向HBM，導致DRAM與NAND供給相對吃緊，預期至2027年前仍將面臨供不應求，台灣供應鏈也有望持續受惠。



整體來看，游景德認為，本次記憶體關稅討論更偏向戰略訊號，美國將「先進製程與記憶體」視為國安級核心產業，希望將供應鏈向本土集中。然而以市場面觀察，其短期實際影響有限，反倒凸顯記憶體與AI相關族群的長線需求強勁。在AI浪潮與先進製程推進的雙重利多下，台灣半導體產業長期展望維持樂觀，投資人透過主動式ETF參與這波長線投資機會。（自立電子報2026/1/29）